Francesco Montanari e Federica Sorino matrimonio a sorpresa: la data ufficiale

Non è mai tardi per credere nell’amore, lo sa bene Francesco Montanari che a 40 anni ha deciso di sposarsi per la seconda volta. Dopo il matrimonio finito con Andrea Delogu, l’attore noto al grande pubblico per il ruolo del Libanese in Romanzo Criminale, ha conosciuto la psicologa Federica Sorino, con la quale tra celebrerà le nozze tra pochi giorni.

Il matrimonio segreto di Francesco Montanari e Federica Sorino

Francesco Montanari e Federica Sorino hanno annunciato il loro matrimonio in un’intervista rilasciata a Vanity Fair e pubblicata poche ora fa. L’attore ha tenuto a precisare di aver voluto mantenere il segreto per non creare qualsiasi tipo di pettegolezzo e hype sull’argomento. Le nozze saranno celebrate il 14 giugno 2025 in Puglia.

La proposta di matrimonio

L’attore ha raccontato che avrebbe voluto fare la proposta di matrimonio alla sua compagna al mare, invece, è successo in casa il 25 agosto. Francesco era in calzoncini e c’erano 40 gradi; Federica era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina. Lui aveva l’anello in tasca e nel modo più semplice si è avvicinato a lei, sdraiata sul divano, e le ha chiesto: “Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?”. La sua risposta è stata diretta e spontanea: il suo desiderio più grande sarebbe viaggiare di più in America. Poi l’attore ha insistito ed ha tirato fuori l’anello, a quel punto lei ha capito.

Come si sono conosciuti

Il primo incontro tra i futuri sposi non è stato così casuale. Due amici hanno organizzato loro un appuntamento al buio e, secondo quanto raccontato da Francesco Montanari, la prima volta è andata malissimo. Tuttavia, non hanno lasciato perdere ed hanno voluto incontrarsi per la seconda volta. Lo hanno fatto in un ristorante dove hanno avuto la possibilità di parlare a lungo. Il mondo professionale della Sorino ha affascinato l’attore tanto da chiederle una visita psicologica che, però, non è andata in porto. Poi si sono scambiati i numeri e da quel momento non si sono più lasciati. Sono trascorsi già 4 anni.

L’amore per Francesco Montanari

Per Francesco Montanari si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Andrea Delogu. Per molto tempo, l’attore ha creduto che l’amore fosse solo qualcosa di travolgente e istintivo. Oggi, invece, ha compreso che l’amore è una scelta quotidiana: decidere di scegliersi ogni giorno, una volontà costante su cui si fonda ogni relazione duratura. E lui lo sta facendo con Federica Sorino, con la quale riesce ad essere se stesso in ogni sfumatura e con cui è pronto a costruire una famiglia.