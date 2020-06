Francesco Guccini compie 80 anni: come festeggerà

Francesco Guccini: compleanno a Pavana in compagnia della moglie Raffaella

Il cantautore italiano, nato a Modena nel 1940, oggi compie 80 anni. Francesco Guccini ha segnato la storia della canzone d’autore italiana, insieme a Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Giorgio Gaber, Lucio Dalla, per citarne alcuni. Il “maestro” oggi, 14 giugno, festeggia 80 anni. Non sono mancanti gli auguri dei fan e dei colleghi sui social, così numerosi da far entrare Francesco Guccini in tendenza su Twitter. Il cantautore italiano festeggerà nella sua Pavana, paese dell’appennino tosco-emiliano di cui è originario il padre e dove Guccini ha trascorso l’infanzia, e andrà a cena con la moglie Raffaella Zuccari. Francesco Guccini ormai da anni ha deciso di non cantare più e di dedicarsi alla sua vita privata, continuando però a scrivere libri.

Francesco Guccini: basta concerti, solo libri e rare interviste in tv

Non solo romanzi, ma anche due dizionari delle cose perdute. Nei due libri, Francesco Guccini racconta tutti quegli oggetti che non esistono più, ma che hanno segnato l’infanzia e non solo di molti di noi. Chissà se in un terzo dizionario delle cose perdute Francesco Guccini inserirà anche i suoi concerti, ormai i fan del cantautore si devono “accontentare” dei ricordi legati ai live a cui hanno partecipato. Sono rimasti i ricordi e i dischi custoditi gelosamente nelle case, magari autografati. Oggi sono le interviste televisive a far compagnia ai fan. Francesco Guccini è stato ospite più volte di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ma tra le interviste più belle ed apprezzate dai “gucciniani” ci sono sicuramente quelle realizzate da Diego Bianchi a Propaganda Live su La7.

Francesco Guccini, un poeta in musica

L’unico ad essere riuscito a coinvolgere recentemente il maestro in un brano è stato Roberto Vecchioni nel 2018. Nella canzone dedicata a Zanardi “Ti insegnerò a volare” , infatti, è presente anche Francesco Guccini. Un ultimo brano inedito è presente nell’album tributo “Note di viaggio – capitolo 1” del 2019 in cui il cantautore canta “Natale a Pavana“. Francesco Guccini in passato è stato censurato dalle radio e dalla Rai. Nel 1967, il testo del brano “Dio è morto” non è stato compreso, solo Radio Vaticana apprezzò e capì fin da subito la forza della canzone. Chi non ricorda nei propri libri di scuola alcuni dei sui brani più celebri come “Auschwitz” o “Il vecchio e il bambino”. Sì, perché Francesco Guccini non è solo un cantautore ma un vero poeta che ha fatto e continua a far sognare molte generazioni.