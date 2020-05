Fabio Fazio, nuovi programmi Rai Tre e destino Che tempo che fa

Che tempo che fa in onda su Rai Tre: trattative in stadio avanzato

I suoi primi veri passi nel mondo della televisione sono stati fatti su Rai Tre con Quelli che il calcio, e pare che sarà proprio lì che tornerà Fabio Fazio per il suo ultimo anno di contratto. E con lui ovviamente traslocherà anche Che tempo che fa, storica trasmissione Rai da sempre al centro del dibattito, anche politico e troppo spesso per polemiche sterili. Non è stata data ancora l’ufficialità da parte del diretto interessato o da Rai ma manca solo quella, visto che secondo Blogo le trattative in corso sarebbero giunte a uno stadio avanzato.

Fabio Fazio torna su Rai Tre: trasloco per l’ultimo anno di contratto

“Una specie di cerchio che si chiude, oltre che un ritorno a casa, quello che si prospetta per Fabio Fazio nella prossima stagione televisiva – così scrive Tvblog parlando del futuro del conduttore, il cui contratto scadrà a giugno 2021 -. Fabio Fazio infatti è ad un passo dal ritorno su Rai3, grazie al corteggiamento serrato che gli sta facendo il neo direttore di rete Franco Di Mare”. Effettivamente se i dati d’ascolto su Rai Uno sono da considerare apprezzabili e quelli su Rai Due molto buoni, su Rai Tre sarebbero oro colato, visto che il conduttore porta con sé una nutrita fetta di affezionati. Cosa succederà? Tra non molto lo sapremo. Anche perché il futuro di Fazio in Rai non è legato solo alle sorti di Che tempo che fa.

Nuovi programmi Fabio Fazio Rai Tre: cosa bolle in pentola

La trattativa comprende infatti anche altri programmi: si tratterebbe di impegni aggiuntivi che vedrebbero Fazio impegnato in altre porzioni del palinsesto e che gli permetterebbero di sperimentare e lanciarsi in nuove avventure. Un rilancio, senza dubbio, che ci coglie poco di sorpresa in realtà: non è la prima volta che se ne parla sebbene non in questi termini.