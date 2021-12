Francesco Gabbani, show in prima serata in Rai? L’indiscrezione

A fine anno è tempo, per le emittenti televisive, di bilanci e progetti per il futuro. Il 2022 si prospetta ricco di novità e ritorni in grande stile. In Rai, nello specifico, oltre all’organizzazione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, si lavora a numerosi show di intrattenimento in prima serata, caratteristici soprattutto di Rai1. Secondo le indiscrezioni uno dei nuovi programmi della rete coinvolgerà un famoso cantante italiano: si tratta di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani non è nuovo al pubblico di Rai1. Il cantante toscano, infatti, è diventato celebre proprio al Festival di Sanremo, vincendo dapprima nella categoria Nuove Proposte nel 2016 con la hit “Amen”, e poi aggiudicandosi il primo posto alla kermesse canora tra i Big nel 2017 con “Occidentali’s Karma”. Stavolta però la Rai, a quanto pare, sarebbe intenzionata a cucire un intero programma sul 39enne, facendo emergere le sue doti da conduttore e intrattenitore, oltre a quelle canore. Lo show che lo dovrebbe vedere protagonista dovrebbe collocarsi nel palinsesto ad aprile 2022. Si tratta, secondo quanto riportato da Tvblog.it, di due serate evento in prima serata. A produrre il programma, secondo il blog, dovrebbe essere la Ballandi.

A quanto pare, com’è possibile intuire, lo show sarà prettamente musicale e vedrà la presenza di numerosi ospiti, ancora ovviamente ignoti. In più c’è una grande incognita: accanto al cantante, come presenza fissa, dovrebbe esserci una figura femminile. Secondo Tvblog.it non si tratterebbe di una conduttrice ma di un’attrice molto popolare per il pubblico di Rai1.

Non è la prima volta che Gabbani si trova al timone di uno show. Nel 2017 il 39enne ha fatto una prima esperienza come conduttore dei TIM MTV Awards di Roma. Sarebbe comunque la sua prima volta al timone di uno show Rai, anche se ha già collaborato comunque con la rete. Gabbani ha infatti composto il brano “Spazio tempo”, sigla della fiction Rai Il professore, andata in onda nel periodo di novembre-dicembre 2021.

Il 2022 sarà quindi un anno importante per Gabbani, anche e soprattutto sul versante musicale. Dopo l’uscita del singolo “La rete” il toscano, come ha spiegato a Domenica In, ha in porto l’uscita del suo prossimo album, il sesto della sua carriera, ed un nuovo tour.