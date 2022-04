Francesco Gabbani conduttore piace e convince: la richiesta alla Rai

Francesco Gabbani ha fatto il suo debutto come conduttore a Ci vuole un fiore su Rai Uno, inedito varietà green con che con toni leggeri ha l’intento di far aumentare la consapevolezza ambientale degli italiani. Per il cantante toscano è la prima volta alla conduzione sul piccolo schermo e per l’occasione è stato affiancato da Francesca Fialdini, una delle conduttrici più apprezzate della rete.

A Ci vuole un fiore Gabbani ha messo in scena doti da showman completo che hanno sorpreso molti. Il 39enne ha dato l’ennesima prova del suo immenso talento, che spazia dalla musica all’intrattenimento, passando per la riflessione (e i suoi fan più fedeli lo sanno già molto bene). Sui social network l’ex vincitore di Sanremo 2017 ha ricevuto moltissimi complimenti. Insomma, il giovane di Carrara ha davvero convinto i più.

Francesco Gabbani promosso su Rai Uno

Molti utenti hanno definito Francesco Gabbani una bella scoperta, a suo agio sul palco in una veste decisamente inedita. Tanti hanno fatto notare che il musicista poteva condurre tranquillamente l’Eurovision Song Contest al posto di Mika e Alessandro Cattelan, dopo aver partecipato alla gara nel 2017, quando si svolgeva a Kiev, in Ucraina.

Qualcun altro ha invece fatto una richiesta precisa alla Rai: quella di affidare a Gabba qualche altro programma. E c’è chi addirittura lo vede già alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2025, magari proprio accanto a Francesca Fialdini, con la quale c’è una buona intesa e complicità.

Tra i tanti commenti entusiastici:

“Ma quanto è bravo Francesco Gabbani! Personaggio poliedrico: canta, scrive, balla, presenta. Insomma, un artista completo che cerca di informarci dei problemi ecologici”

Per Ci vuole un fiore Francesco Gabbani ha deciso di cantare pochi brani suoi per evitare l’effetto “marchetta”. Il cantautore ha scelto canzoni significative di altri colleghi come Un mondo d’amore di Gianni Morandi e Il ragazzo della vita Gluck di Adriano Celentano.

In un’intervista precedente allo show Gabbani ha ammesso di aver accettato la conduzione di questo format televisivo perché da sempre ha un’attitudine green. È nato, cresciuto e vive ancora oggi in un luogo che gli permette di stare a contatto con la natura. Francesco si è definito un convinto ambientalista.