Gabbani si sbottona a Domenica In: dolci parole per la fidanzata Giulia

Francesco Gabbani è tornato in tv. L’artista di Carrara è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 21 giugno 2020. Il cantante ha presentato il suo nuovo singolo estivo, Il sudore ci appiccica, animando lo studio romano della Rai. Francesco ha anche cantato Il mio canto libero di Lucio Battisti e Viceversa, il pezzo con il quale ha sfiorato la terza vittoria al Festival di Sanremo 2020. Tra una performance musicale e una battuta con zia Mara, Gabbani è riuscito pure a parlare della nuova fidanzata Giulia. Da sempre restio a commentare la sua vita privata, Francesco ci è riuscito grazie alla Venier, con la quale si è instaurato subito un feeling speciale. Il 38enne ha rivelato che la sua storia d’amore è sbocciata da poco tempo ma che è già molto importante. Non a caso è stata proprio Giulia ad ispirare il cantautore per la canzone Viceversa.

Francesco Gabbani parla della storia d’amore con Giulia

“Sì, Giulia è il mio amore. Non stiamo insieme da tantissimo tempo ma quanto basta per definirla una storia importante”, ha confidato Francesco Gabbani a Domenica In. Giulia lavora nell’ambiente musicale e l’incontro con il collega è avvenuto nel 2019. In precedenza Gabba ha amato per oltre dieci anni la tatuatrice Dalila. I due avevano avviato pure una convivenza a Carrara, città di entrambi, ma poi la relazione non ha retto allo scorrere del tempo. E così Francesco è ripartito da Giulia, che è già benvoluta dai suoceri. È stato il padre di Francesco – il signor Sergio – ad assicurare che Giulia è la persona giusta per il figlio. Una ragazza equilibrata, dolce e riservatissima, che sostiene il suo compagno in ogni momento. “Giulia è esattamente l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo“, ha dichiarato il signor Gabbani.

Francesco Gabbani pronto a mettere su famiglia con Giulia

Alla soglia dei quarant’anni Francesco Gabbani è pronto a mettere su famiglia e Giulia sembra, senza alcun dubbio, la persona più giusta. In attesa di avere dolci notizie, l’ex vincitore di Sanremo 2017 si concentra sul lavoro anche se l’emergenza Coronavirus ha bloccato molti progetti importanti. Come il concerto all’Arena di Verona previsto per il prossimo settembre ma che è stato rinviato a data da destinarsi.