Francesco Facchinetti furto persona fidata: “Nessuno mi ha aiutato”

View this post on Instagram

La vita è fatta di incontri e gli incontri, spesso, ti salvano la vita. Avevo un socio, 3 anni fa, che mi ha rubato tutto. Non l’ho mai raccontato, un po’ per pudore, un po’ perché non amo raccontare cose mie così intime. Sta di fatto, che un bel giorno, mi sono ritrovato con la cassa della mia Holding completamente prosciugata. Il mio problema è che non mi sono mai interessati i soldi in quanto tali, ma ho sempre amato costruire qualcosa di unico. Quindi non mi è mai interessata la gestione finanziaria delle mie aziende, ho sempre delegato ad altri… sbagliando. Quando mi è successo tutto ciò nessuno mi ha aiutato, nessuno. L’unica persona che mi è sta vicina è questa faccia da schiaffi che vedete nella foto: @gianluigiballarani Che, ironia della sorte, era una delle persone che vantavano dei crediti per colpa della mala gestione passata fatta dal mio ex socio truffatore. Oggi, dopo 3 anni, sono felice di aver deciso di condividere con lui tante cose. Alcune non pubbliche, altre invece, come il nostro libro DIGITALIZATION, sì. In questo libro trovate tutta l’esperienza di 2 ragazzi cresciuti, che da quando hanno 16 anni provano a realizzare i loro sogni usando il più grande mezzo di comunicazione che ci sia: INTERNET. Il libro sta andando talmente bene che abbiamo deciso di organizzare un workshop per pochissimi di voi a Milano! Se volete venire ci vediamo venerdì 13 dicembre alle 17 alla Mondadori Duomo. 🎟 Il biglietto sarà in regalo acquistando il libro ‘Digitalization’ al Mondadori Megastore in Duomo (fino a esaurimento posti, ce ne sono pochissimi). Ora, non voglio tediarvi con troppe parole ma ci tenevo solamente a farvi capire che le storie di successo passano sempre dai fallimenti.