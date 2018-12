Francesco Facchinetti furioso si sfoga: “Tentano di rubarmi gli artisti”

Facchinetti su tutte le furie sbotta: lo sfogo senza mezzi termini su Instagram

Ne è passato di tempo da quando Francesco Facchinetti calcava i palchi di tutta Italia cantando Capitan Uncino a squarcia gola. Il figlio di Roby Facchinetti, infatti, adesso preferisce lavorare soprattutto dietro le quinte, scoprendo nuovi talenti e rappresentando con la sua agenzia ragazzi e ragazzi che ambiscono a diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. Qualcosa, o meglio qualcuno, deve averlo però fatto arrabbiare oggi. Per questo Facchinetti, proprio un paio di ore fa, si è lasciato andare in un lungo sfogo sui social. Con un messaggio, condiviso su Instagram stories, ha attaccato apertamente colleghi e manager che – stando a quanto scritto – starebbero giocando sporco con lui nell’ultimo periodo.

Facchinetti senza freni su Instagram: “Tentano di rubarmi gli artisti”

“A tutti gli pseudo manager che tentano di rubarmi gli artisti dico solo una cosa: io non farò lo stesso con voi ma farò di meglio” ha esordito Francesco Facchinetti in un messaggio pubblicato a lettere cubitali su Instagram stories. “Aspetterò che voi falliate e saranno proprio i vostri talenti a venire da me, come è successo negli ultimi tre anni” ha poi aggiunto lo stesso. “Ho 38 anni, 4 figli e decine di successi alle spalle ma la fame non mi è mai passata” ha concluso alla fine Facchinetti “Il prossimo pasto sarete proprio voi”.

Francesco Facchinetti e il rapporto con il mondo dei social

Non è la prima volta che Francesco Facchinetti usa i suoi spazi sui social per dire quello che pensa o per prendere una netta posizione contro qualcosa o qualcuno. Diversi mesi fa, per esempio, non si è certo tirato indietro quando c’è stato di difendere Miss Italia (programma condotto da lui e Diletta Leotta) dalle critiche del web. Come oggi già allora fu molto chiaro e, a scanso di qualsiasi equivoco, espresse chiaramente il suo pensiero.