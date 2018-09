Miss Italia, Francesco Facchinetti: il post contro la polemica e l’accusa

Francesco Facchinetti e le parole contro la polemica su Miss Italia

Francesco Facchinetti e Diletta Leotta sono alla conduzione di Miss Italia. Arrivati ad un passo dalla finale del programma e concorso di bellezza, il presentatore scrive un lungo post attraverso il suo profilo di Instagram per rispondere a una polemica che si sta espandendo. Una polemica che, come scrive Dj Francesco, arriva puntuale ogni anno. “In Italia le tradizioni ci piacciono tanto, ed è tradizione che prima della finale di Miss Italia, puntuale come gli orologi svizzeri, arrivi la polemica“ scrive infatti Facchinetti. “Quest’anno però si è passati oltre, e certi giornalisti – fortunatamente non tutti – che avrebbero preferito prolungare le vacanze e startene a Formentera ad assistere alle prodezze di Bobo Vieri, hanno deciso bene di accusare me e il concorso di MASCHILISMO, di essere poco coraggiosi perché non abbiamo abolito le Miss in costume come è accaduto a Miss America” prosegue il conduttore.

Miss Italia, Francesco Facchinetti: “Prendetevela con me”

“Bene, se volete prendervela con qualcuno prendetevela con me. Io il bigottismo americano di gente che copre le donne per perbenismo non lo voglio imitare” continua Francesco Facchinetti. “A parte che gli americani hanno tanti pregi ma tra questi non esiste la coerenza e quindi vivono di estremi passando da Charles Manson a Walt Disney con la stessa facilità con cui l’Inter passa da vincere fuori casa 3-0 a perdere in casa con il Parma, perché dovremmo impedire a delle bellissime ragazze di qualsiasi taglia di sfilare in costume? Solo perché poi qualcuno da casa potrebbe fare pensieri strani? Il problema è vostro, non loro“ scrive il presentatore di Miss Italia.

Francesco Facchinetti: “Vogliamo davvero tornare al Medioevo?”

“Ogni anno il nostro concorso è sempre più inclusivo, aperto a tutti. A tutti tranne a chi pensa di decidere come debba vestirsi una donna, perché il problema non è mai quello che mettono loro, ma la cattiveria negli occhi di chi guarda. Ed è quella che dobbiamo eliminare!” continua ancora il conduttore. “È come se ai miei figli per paura che succeda loro qualcosa in strada, visto le notizie orribili che leggiamo, vietassi di uscire. Vogliamo davvero tornare al medioevo? Ora mi tranquillizzo che ho le prove, ci vediamo domani!” conclude, infine, il suo post Facchinetti.