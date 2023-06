Francesco Facchinetti: “Ecco come ho buttato via 10mila euro”

Francesco Facchinetti non ha mai nascosto di soffrire di perdita di capelli e, con gli anni, la situazione è andata sempre peggiorando. Quando raggiunse il successo con “La canzone del capitano”, Francesco aveva solo 23 anni, ma mostrava già evidenti segni di stempiatura. Ma, quale sarebbe la causa di questo problema? Si tratta di un fattore ereditario, dato che il produttore musicale aveva dichiarato di soffrire di alopecia androgenetica, della quale è affetto anche il padre, Roby Facchinetti. Per questo, aveva iniziato a radersi completamente, come quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, prima come naufrago nel 2004 e, successivamente, come inviato nel 2006.

Dopodiché, ha provato a mascherare con dei tagli più lunghi, ma la situazione stava diventando sempre più ingestibile. Per questo, Facchinetti ha ammesso di essere ricorso a metodi più drastici e profumatamente costosi, che, però, non hanno funzionato. L’ex di Alessia Marcuzzi ha dichiarato di aver speso oltre 10mila euro in ben due trapianti di capelli, con oltre seimila bulbi. Tuttavia, da questi non ha tratto nessun beneficio, anzi, non hanno assolutamente contribuito al miglioramento del suo problema.

Ma, Francesco non si è ancora arreso alla calvizie e ha recentemente trovato un nuovo modo per riabilitare il suo cuoio capelluto. Il produttore musicale ha deciso di affidarsi al metodo per patch test e puntare ad un nuovo infoltimento con il patch cutaneo. Di cosa si tratta esattamente? La patch cutanea è una protesi che si applica direttamente sul cuoio capelluto e grazie alla quale si riesce ad infoltire la chioma. Il figlio della voce dei Pooh ha condiviso un video sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato entusiasta il risultato del procedimento. “Questa è la patch Peaky Blinders, incredibile!“, ha scritto, facendo riferimento alla famosa serie americana.

Insomma, Francesco Facchinetti sembra veramente felice di aver trovato finalmente una maniera per rinnovare la sua vita e la sua immagine pubblica. Nel frattempo, sono molti i progetti che aspettano l’ex cantante nel suo futuro. Oltre ad essere un noto manager musicale, infatti, sembra che l’ex conduttore di X Factor sia interessato ad acquistare la Sambenedettese, noto club di calcio italiano. Non resta che attendere per scoprire se si arriverà ad un accorto definitivo.