Francesco Facchinetti dopo scherzo Le Iene: ecco cos’è successo davvero

Francesco Facchinetti a Le Iene: lo scherzo della moglie Wilma

Dopo lo scherzo de Le Iene, Francesco Facchinetti ha voluto scrivere un messaggio su Instagram. Non si sarebbe mai aspettato di essere la vittima di sua moglie Wilma Faissol, che ha deciso di prendersi una piccola vendetta: “Vediamo se imparerà la lezione perché l’ho già bastonato un paio di volte”. Non è la prima volta, quindi, che Facchinetti è fin troppo gentile con le ragazze che gli chiedono selfie o aiuti per diventare più popolari su Instagram. C’è da dire che – a sua discolpa -, per tutta la durata dello scherzo, ha cercato di mantenere a debita distanza Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti un altro. Ma è servito comunque a poco!

Il messaggio di Francesco Facchinetti dopo lo scherzo de Le Iene

Il litigio tra Wilma e Laura aveva fatto il giro del Web prima ancora che fosse rivelata la verità del video. Nessuno si sarebbe mai aspettato che si fosse trattato di uno scherzo per Francesco Facchinetti organizzato da Le Iene! A poche ore dalla messa in onda dello scherzo, il disc jockey ha scritto così: “Che bello! Questa sera va in onda lo scherzo di mia moglie e Le Iene. Non vedo l’ora di fare questa figura di m…a davanti a tutta Italia”. Terminato lo scherzo, Facchinetti ha poi pubblicato questo messaggio con tanto di foto: “Lo so, lo so. Una persona che va in giro con questa giacca si merita uno scherzo del genere”.

Tutta la verità sullo scherzo a Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti ha passato un’intera giornata credendo che la litigata tra la moglie e la Bonas fosse vera al cento per cento: “Ecco le 24 ore più brutte della mia vita! Pure un calcio nelle palle mi sono preso”. Uno scherzo in cui non è mancato nulla! Laura e Wilma non si odiano assolutamente, anzi, e hanno saputo realizzare davvero un bel scherzetto a Dj Francesco.