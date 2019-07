Francesco De Gregori pentito: lo sgarbo a Gianni Morandi

Cosa è successo tra Francesco De Gregori e Gianni Morandi

Francesco De Gregori si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair, nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio 2019. Il cantautore ha parlato a lungo della sua carriera, della sua musica e pure della vita privata. Tra un aneddoto e un retroscena, De Gregori ha avuto modo di chiarire alla stampa il suo rapporto con Gianni Morandi. Che nel corso del tempo è stato piuttosto conflittuale anche se, a detta di Francesco, la colpa è stata tutta dell’artista romano. De Gregori ha definito quello nei confronti di Morandi un vero e proprio sgarbo, tanto che ha chiesto scusa al collega per il suo comportamento. Ma cosa è successo di preciso tra i due dei cantanti più noti della musica italiana?

Il racconto di De Gregori su Gianni Morandi

“Ho chiesto scusa a Gianni Morandi. Era un periodo in cui Gianni – che poi riuscì perfettamente nell’impresa – stava cercando di riemergere dopo un periodo difficile. Un momento delicato in un processo di rinnovamento, e io gli feci una carognata“, ha ricordato Francesco De Gregori. La carognata, come spiegato De Gregori a Vanity Fair, è partite dalla decisione di Gianni Morandi di mettere in un suo disco Buonanotte fiorellino senza chiedere il permesso a Francesco. “Aveva preso la mia canzone più famosa e dal mio punto di vista l’aveva stravolta tagliando una strofa e rendendola quel che non avevo mai desiderato diventasse: una canzone zuccherosa. La faceva cominciare con “Buonanotte, buonanotte fiorellino” invece che con “Buonanotte, buonanotte amore mio”, ha ammesso De Gregori.

Gianni Morandi ha perso in Tribunale contro De Gregori

“Lei (il giornalista, ndr) mi dirà che non c’è differenza, ma per me che l’avevo scritta la differenza c’era eccome. Sta di fatto che andammo in tribunale e un giudice inopinatamente mi diede ragione bloccandogli il disco e creandogli un danno psicologico e tecnico. Ci siamo guardati a lungo in cagnesco. Poi, anni dopo, ci siamo incontrati a una riunione o a una festa, lo vidi da solo al tavolo, mi alzai e andai a salutarlo: “Gianni, scusami, quella volta ho fatto una cazzata ma oggi non la farei più”, ha aggiunto Francesco De Gregori.