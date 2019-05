Francesco Da Vinci: da Gomorra (Mma) a The Voice. Scelta di Gué Pequeno

Francesco Da Vinci: da Gomorra a The Voice of Italy. “Il camorrista Mma” arruolato nella squadra del rapepr Gué Pequeno

A The Voice of Italy 6 sbarca Francesco Da Vinci. Da Gomorra al talent show di Rai 2, il passo è breve. L’interprete partenopeo, infatti, non è proprio nuovo al piccolo schermo e alla musica (tra l’altro è il figlio d’arte di Sal Da Vinci). Nella fortunata serie televisiva ha ricoperto il ruolo di ‘Mma, camorrista della “banda dei talebani”. Non solo: ha anche firmato due brani della colonna sonora della serie, dal titolo “Sulo io” e “Nun passa maje”. Inutile dire che un talento simile non è passato inosservato a The Voice.

Gué Pequeno sceglie il figlio di Sal Da Vinci: l’interpretazione e il messaggio del napoletano

Ad aggiudicarsi Francesco Da Vinci è stato Gué Pequeno, che è riuscito a far suo il talento napoletano. Lo sbarco nel reality di Francesco non è stato del tutto inaspettato per i suoi fan, visto che il cantante, sul suo profilo Instagram, nel pomeriggio di oggi aveva dato l’annuncio (ricordiamo che le Blind Auditions del programma sono registrate, quindi, gli scettici si mettano il cuore in pace: i coach non sapevano dell’arrivo nello show del figlio d’arte di Sal Da Vinci). “Ho sempre amato il brivido del rischio ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco”, ha scritto sui social nelle scorse ore Francesco, postando una foto negli studi Rai.

Gigi D’Alessio riconosce subito Francesco Da Vinci: grandi aspettative sull’interprete napoletano

Gigi D’Alessio, che al momento dell’esibizione aveva già completato il team, ha immediatamente riconosciuto Francesco, figlio del suo amico Sal. Finita la performance i due si sono dati una bella stretta di mano e il compagno di Anna Tatangelo ha assicurato Gué Pequeno di aver preso un pezzo da novanta per il suo team. Vedremo se tutte queste aspettative saranno rispettate nelle prossime puntate del programma.