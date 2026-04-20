Francesco Chiofalo, “tutte le mie ex tornerebbero con me”: parla Antonella Fiordelisi, “cosa farei io”

Antonella Fiordelisi è tornata a La Volta Buona e ha nuovamente commentato le parole rilasciate dall’ex Francesco Chiofalo a Belve. In particolare, la padrona di casa del programma di Rai 1, Caterina Balivo, ha ricordato nella puntata di lunedì 20 aprile che l’influencer romano, nel corso del faccia a faccia con Francesca Fagnani, ha detto di pensare che tutte le sue ex fidanzate siano ancora innamorate di lui. Ha persino dichiarato di credere che se domandasse loro di riprendere le relazioni interrotte, tutte si ri-fionderebbero tra le sue braccia. Fiordelisi, però, ha spiegato che lei non ha alcuna intenzione di rimettersi con lui, anche se dovesse presentarsi l’occasione.

La Volta Buona, Antonella Fiordelisi smentisce l’ex Francesco Chiofalo

“Non tornerei mai con lui, comunque gli voglio bene. Ma quando una cosa finisce, finisce”, ha tagliato corto Fiordelisi, smentendo i ragionamenti dell’ex fidanzato, aggiungendo anche che fu lei a lasciarlo. E dopo la rottura lui la bloccò sui social per anni, salvo poi sbloccarla di recente. Insomma, Chiofalo, a Francesca Fagnani, pare abbia dato una versione un po’ ‘ballerina’ quando ha parlato dei suoi amori passati.

“Voglio bene a Francesco Chiofalo ma non tornerei mai insieme a lui”. @Anto_Fiordelisi a #LVB pic.twitter.com/tEMHKoWq3q — La Volta Buona (@voltabuonarai) April 20, 2026

Tra l’altro, Fiordelisi, a La Volta Buona, ha fatto tappa anche il giorno dopo in cui è stata trasmessa l’intervista del personal trainer a Belve. In quel frangente, ha raccontato che Chiofalo, che innanzi a Fagnani non seppe dire la tabellina dell’otto, è una persona che fa apposta per dare un certo tipo di immagine di sé per creare hype. In particolare, ha sostenuto che non è per nulla ignorante come si vuol fare passare e che quando vuole è in grado di parlare un italiano correttissimo. “Lui fa le cose studiate”, ha affermato Fiordelisi. Un ragionamento che ha messo d’accordo molti utenti che già avevano il sospetto che “Lenticchio” non ci è, ma ci fa.

Dopo l’ospitata di qualche giorno fa di Fiordelisi a La Volta Buona, sotto un contenuto social della trasmissione con protagonista proprio l’ex gieffina, chi si è fatto vivo? Naturalmente Chiofalo, con una battuta: “Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me”. Balivo ha così richiamato nel programma Antonella per domandarle se davvero fosse ancora infatuata dell’ex. Nulla di tutto questo. Tra l’altro da mesi sta vivendo una love story con Giulio Fratini.