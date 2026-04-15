Belve, Francesco Chiofalo onesto: “Quanto guadagno al mese” e le rivelazioni sul reddito di cittadinanza

Francesco Chiofalo a Belve ha mandato in tilt Francesca Fagnani che ha passato l’intervista a sbellicarsi dalle risate. Il classico faccia a faccia serrato è andato a farsi benedire, anche perché “Lenticchio” ha parlato a raffica e si è avventurato in discorsi a tratti surreali che hanno tolto la “serietà” con cui solitamente la giornalista conduce la trasmissione. Attenzione però a giudicare l’influencer romano uno sciocco. Diciamolo subito: Chiofalo non ci è, ci fa. Da anni, sui social, spinge sulla componente iper trash. Ma è bene sottolineare che il suo modo di porsi è studiato. L’ex volto di Temptation Island interpreta il personaggio svalvolato e macchiettistico. Scelta certo opinabile, ma non si faccia l’errore di pensare che sia un folle.

Belve, Francesco Chiofalo svela quanto guadagna facendo l’influencer

Esempio: a un certo punto dell’intervista Fagnani gli ha chiesto la tabellina dell’8, lui si è bloccato al 32, si è messo a contare con le dita e al posto di dire 40 ha detto una serie di altri numeri. Davvero non sa la tabellina? No. La sa, ma preferisce apparire un po’ tonto per fini suoi legati alla visibilità e al ritagliarsi spazio nel mondo della tv e del web. Chiofalo è una sorta di antitesi di un certo modo impegnato di fare l’influencer. I social pullulano di personaggi che vogliono dare un’immagine di perfezione morale stomachevole e che vogliono far credere di avere guadagni stellari. D’altra parte il meccanismo che li veicola verso un simile atteggiamento, alla base, è semplice ed è questo: “Guarda che vita fantastica che ho, guadagno un sacco e tu mi segui perché invidi il mio status e lo vorresti imitare. E più mi segui e più io guadagno”.

E qui casca l’asino: tutti gli influencer veramente incassano decine di migliaia di euro e si possono permettere un’esistenza agiata tra sfarzi e lusso? No, anzi chi conosce un po’ il settore sa bene che c’è molta ostentazione e che quelli che fanno i cosiddetti soldoni sono pochi. E Chiofalo, quando ha parlato di tale dinamica, sempre con il suo stile stralunato e trash, ha rivelato quel che quasi tutti non dicono, cioè che non tutto è oro quel che luccica. E, in modo onesto, ha pure raccontato quanto lui riesce a mettersi in tasca dal suo lavoro.

“Sui social non ci sta tutto sto giro di soldi, tiri fuori uno stipendio buono ma non è che sei ricco. Quanto guadagno? A volte 2 mila euro, a volte 3 mila al mese. Quando leggo post pagati 15 mila euro a post su Instagram a me sa di fantascienza”, ha spiegato “Lenticchio“, che ha poi rivelato un altro dettaglio alquanto curioso: “Quando c’era il reddito di cittadinanza molti influencer lo prendevano perché rientravano nella categoria”.