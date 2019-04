Francesco Chiofalo, svelata l’identità della fidanzata: ex Uomini e Donne

Francesco Chiofalo ha ritrovato l’amore. Svelata l’identità della nuova fidanzata: è una ex di Uomini e Donne

Lo aveva dichiarato proprio lui in alcune Instagram stories. Francesco Chiofalo, dopo la rottura con la ex Selvaggia Roma e la brutta notizia del tumore al cervello, ora ha ritrovato la serenità e la felicità accanto ad una nuova fidanzata. Non sappiamo se i due stanno davvero insieme o si stanno frequentando ma il mistero sulla sua identità ora è stato svelato. A lanciare la notizia è stato Il Vicolo delle News che ha paparazzato l’ex di Temptation Island insieme alla misteriosa ragazza. Lei è una ex di Uomini e Donne, una corteggiatrice che non ha trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi. Vogliamo darvi un altro dettaglio: sedeva sulla sedia rossa per Andrea Cerioli. Lei è Federica Spano. Dal racconto della “talpina” che li ha visti insieme, i due passeggiavano per le vie della città di Federica e sono stati fotografati mentre sorridevano e si divertivano insieme.

Francesco Chiofalo e Federica Spano: una nuova coppia?

Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Francesco e Federica si frequentano da un bel po’. La “talpina” ha infatti dato un resoconto molto dettagliato di quello che ha visto in più di un’occasione. Chiofalo è andato diverse volte a prenderla a casa per uscire insieme ma il racconto si fa più interessante, con tanto di foto dei due che passeggiano insieme e si divertono. “Hanno molta confidenza“, ha svelato il sito e dalle immagini pubblicate non fanno altro che alimentare il gossip. Francesco solo pochi giorni fa aveva dichiarato su Instagram che non è più single e che sta frequentando una ragazza conosciuta, “Penso di essermi innamorato. Lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto“, aveva raccontato con molto imbarazzo. La storia con Selvaggia Roma ora è un lontano ricordo, tanto che Francesco si dice già innamorato. Che i due facciano coppia fissa non ne abbiamo la conferma, le immagini però sembrano parlare chiaro. Sono molto complici e appaiono felici in compagnia l’uno dell’altra.

Francesco Chiofalo e Federica Spano: quando verranno allo scoperto?

Si sa al mondo d’oggi, è difficile tenere segreta una storia d’amore, soprattutto quando si è stati sotto i riflettori della tv e di alcuni reality e programmi molto seguiti. Ed è quello che sta succedendo a Francesco Chiofalo. Aveva detto che sarebbe stato lui a rivelare il nome della nuova fidanzata, quando se la sarebbe sentita. Motivo di tutta questa segretezza? Entrambi hanno deciso di tenere segreta la storia, in quanto ci sono ancora delle cose da comprendere. Ma ora che sono uscite le foto, cosa faranno?