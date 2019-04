Francesco Chiofalo non è più single: lei è un personaggio conosciuto

Francesco Chiofalo non è single: l’annuncio dell’ex di Temptation Island

Francesco Chiofalo è fidanzato, o almeno sta frequentando una donna. L’abbiamo conosciuto a Temptation Island, dove ha messo alla prova il suo amore con Selvaggia Roma. La loro storia è poi naufragata e, mentre lei ha voltato pagina già da qualche tempo, ora anche Chiofalo sembra aver ritrovato la serenità nel suo cuore. Recentemente Francesco ha dovuto affrontare un periodo molto difficile, in quanto ha dovuto effettuare un’operazione per un tumore al cervello. Mesi e settimane complicate per l’ex di Selvaggia, che qualche giorno fa rivelava di essere single. Attraverso la funzione delle domande sulle Stories di Instagram, ora Francesco fa sapere di essere impegnato. In particolare, Chiofalo ammette che da quel giorno le cose sono cambiate, visto che c’è al momento c’è una donna nella sua vita. Addirittura, Francesco ammette e annuncia che pensa di essersi innamorato. Dunque, sembra proprio che questa persona sia riuscita a far battere nuovamente il suo cuore. Ma di chi si tratta? Lui stesso rivela che è un personaggio abbastanza conosciuto.

Francesco Chiofalo, la sua vita sentimentale è cambiata: lei è un personaggio pubblico

Qualche giorno fa Francesco dichiarava di essere single, confermando che nella sua vita non c’era nessuna donna. Ma ora su Instagram afferma: “Oggi le cose sono un pochino cambiate”. Ma non solo, Chiofalo va avanti con le dichiarazioni: “Penso di essermi innamorato.” L’ex di Temptation Island poi continua: “Lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto”. Si tratta, dunque, di una persona che è molto conosciuta, in particolar modo sul social. Infatti, il giovane rivela che in questo momento le persone che stanno leggendo le sue risposte, molto probabilmente, staranno seguendo lei su Instagram. Francesco, però, preferisce non rivelare il nome della donna che gli sta facendo battere il cuore. Il motivo? Entrambi hanno deciso di tenere segreta la storia, in quanto ci sono ancora delle cose da comprendere.

Francesco Chiofalo: ecco quando e se svelerà il nome della persona che l’ha fatto innamorare

Francesco e la persona che gli sta facendo battere il cuore hanno scelto di non rendere pubblica la loro storia. Al momento, stanno cercando di comprendere se le cose tra loro funzionano. Ebbene, Chiofalo annuncia che se la situazione continuerà a procedere per il meglio, faranno sapere a tutti cosa sta accadendo tra loro. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire chi è la donna misteriosa che è entrata nella vita di Francesco.