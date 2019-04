Francesco Chiofalo di nuovo fidanzato? La confessione inaspettata

La fidanzata di Francesco Chiofalo? L’ex di Temptation Island si svela

La vita di Francesco Chiofalo è cambiata moltissimo da quando lo abbiamo conosciuto a Temptation Island: il ragazzone del programma più seguito dell’estate ha infatti rotto con Selvaggia Roma e ha dovuto affrontare una malattia mostruosa che ha spaventato tutti (e scatenato peraltro polemiche che preferiamo non ricordare). Dopo aver superato al meglio tutto Francesco ha ripreso ad allenarsi e in molti continuano a fargli domande sulla vita che conduce adesso, per esempio sulla sue nuove presunte frequentazioni.

Francesco Chiofalo fidanzato? “Non è più così semplice”

Su Instagram Chiofalo ha risposto a un po’ di domande parlando della sua fede in Dio, di operazioni chirurgiche (ha smentito nuovamente di essersi rifatto le labbra) e di molto altro ancora. Si è arrivati a un punto a parlare proprio della fidanzata e Francesco non ha nascosto di avere più problemi rispetto al passato: “No, non sono fidanzato: sono single, non per scelta perché mi piacerebbe avere vicino a me una persona con cui stare, però non è più così semplice per me riuscire a trovare la persona giusta”. Dopo la storia con Selvaggia Roma insomma Francesco non sembra avere tanta fiducia nel futuro, almeno stando a quanto detto ai fan.

Francesco Chiofalo tra amore e famiglia: “Figli? Se trovo la persona giusta”

Francesco comunque continua a sperare e a sognare un futuro diverso. Cosa si aspetta da una ragazza? Lo ha detto sempre lui in una delle Instagram stories che ha pubblicato: “Va beh… uno qui che può rispondere? Sempre le solite quattro cose: insomma carina, intelligente… mica può dire ‘Voglio una def…nte, brutta…’. Una domanda piuttosto banale tra virgolette… Carina, intelligente… che mi faccia stare bene… Che volete che vi risponda?”. Il personal trainer ha parlato anche di figli: “Se trovo la persona giusta, sì”. Fossimo in Maria De Filippi e nella redazione di Uomini e Donne non perderemmo l’occasione: Francesco è un ragazzo onesto, simpatico, forse un po’ esagerato in alcuni modi di fare, ma sicuramente adatto a fare il tronista. La prossima stagione è ancora lontana ma un pensierino lo faremmo sin da adesso. E voi? Vi piacerebbe vederlo sul trono?