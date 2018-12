Francesco Chiofalo svela i messaggi privati dei vip: chi gli ha scritto

Francesco Chiofalo torna su Instagram: “Sto attraversando il momento più buio della mia vita, ma grazie”. Poi pubblica i messaggi privati inviatigli dai vip: Corona, Simona Ventura, Bisciglia, Mennoia, Tartaglione, Taylor Mega…

Francesco Chiofalo è tornato a comunicare su Instagram, dopo l’annuncio shock dei giorni scorsi in cui ha reso noto di essere stato colpito da un tumore cerebrale. Il 29enne romano ha ringraziato tutti coloro che si sono fatti sentire in questi giorni e chi gli ha riservato un piccolo pensiero social, travolgendolo di affetto. Lui stesso ha fatto sapere che, soltanto sul suo profilo Instagram, le persone che sono ‘andate a trovarlo’ nelle scorse ore sono state quasi 4 milioni. Inoltre, Francesco ha pubblicato i messaggi privati che gli hanno scritto alcuni vip. E tra questi non ci sono solo persone orbitanti attorno a Temptation Island e Uomini e Donne (programmi tv a cui ha partecipato), ma anche personaggi esterni come Fabrizio Corona.

Chiofalo: “Affetto inaspettato. Credevo di non essere amato per il mio aspetto inquietante e per la mia voce da orco”

Chiofalo ha realizzato una serie di Instagram Stories in cui ha scritto di stare “attraversando il momento più buio della sua vita”. Allo stesso tempo però si è detto incredibilmente stupito dall’affetto ricevuto, rivelando che tutto ciò è stato “inaspettato“, in quanto ha sempre creduto di non essere amato per il suo “aspetto fisico inquietante e la sua voce da orco.” Dopo aver espresso la sua gratitudine al popolo social ha fatto dei “ringraziamenti particolari“, pubblicando i messaggi privati scritti da Simona Ventura (“Sei un guerriero”), Filippo Bisciglia, Pietro Tartaglione, Jack Vanore, Taylor Mega, Raffella Mennoia e Fabrizio Corona (“Non mollare caz… non mollare, non mollare”).

“Dovrò subire un intervento al cervello. Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”

“Dovrò subire immediatamente dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo: l’operazione mi hanno detto i dottori che durerà 18 ore […] Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”, ha spiegato Francesco il giorno stesso in cui ha dichiarato di avere un tumore cerebrale.