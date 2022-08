Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle: testimonianze, come sta

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto, l’influencer romano Francesco Chiofalo è stato trasportato in ospedale dopo aver trascorso una serata, in qualità di special guest, nel locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa. Non chiaro quel che è accaduto, ma pian piano emergono dettagli in più sulle cause che hanno costretto l’ex volto di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione a dover chiamare i sanitari del 118. A fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda è stata Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram e amica del personal trainer.

Marzano ha raccolto una testimonianza di una persona che ha incontrato Chiofalo nel tardo pomeriggio del 21 agosto. Testimonianza non solo scritta ma anche documentata con una fotografia che mostra Francesco su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino. Questo è ciò che ha riferito a Deianira la persona che ha visto il personal trainer nelle scorse ore:

“L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino. Lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera, mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino“.

Il ritorno a Roma di Francesco Chiofalo

Qualche ora prima, sempre la Marzano era entrata in contatto con una persona vicina all’ambiente ospedaliero catanese. Tale persona ha riferito che Chiofalo, dopo essere stato al pronto soccorso siciliano e aver affrontato i primi accertamenti, ha preso la decisione di firmare per farsi dimettere dal nosocomio. Non una scelta dissennata, ma dettata dal fatto di voler tornare a Roma dalla sua famiglia e di svolgere nella Capitale tutti gli esami del caso.

Da una prima ricostruzione sembra che l’influncer abbia accusato un problema di non poco conto ad una gamba. Restano però oscuri, al momento, i dettagli della causa che gli impedisce di camminare. Il giovane, per essersi ripreso in diretta sui social durante il soccorso prestatogli dagli operatori del 118, ha ricevuto critiche da alcuni utenti che lo hanno accusato di fare sensazionalismo. Al di là della scelta, più o meno condivisibile, di immortalarsi, pare che il problema riscontrato non sia per nulla una passeggiata.

Guenda Goria in difesa dell’amico

A proposito delle critiche che gli sono piovute addosso in queste ore, si è schierata Guenda Goria che ha difeso l’influencer, oltre ad esprimergli piena vicinanza e sostegno. “A chi critica Francesco perché condivide sui social i suoi momenti più difficili di salute – ha dichiarato la pianista -, ricordo che la sua battaglia grintosa contro un brutto male sta dando forza a tantissimi ragazzi. Forza Lenticchio, un abbraccio“.