Francesco Chiofalo ricoverato nella notte: disperazione e lacrime

Notte da incubo per Francesco Chiofalo. Sbarcato nelle scorse ore in Sicilia, l’influencer romano è stato protagonista in qualità di special guest di una serata nel locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa. Selfie con i presenti, cori, balli e tanto divertimento: questo è ciò che ha documentato l’ex concorrente di Temptation Island sui suoi profili social. Poi, a notte fonda, è accaduto qualcosa e Francesco è stato trasportato al pronto soccorso. Naturalmente Chiofalo, che vive in simbiosi con il cellulare, ha filmato anche parte del suo viaggio sul mezzo del 118 e del suo arrivo in ospedale, mostrandosi disperato.

“Fatto i ca…i mia, mi so fatto, mo”, lo si sente dire a uno degli operatori che lo hanno soccorso. “Non sento la gamba”, ha aggiunto piangendo mentre veniva trasferito sull’ambulanza. Un sanitario lo ha quindi invitato a tranquillizzarsi, ma il consiglio non ha sortito alcun effetto. Anzi Chiofalo è apparso ancor più disperato: “Tuo figlio sicuramente è più fortunato di me, ma guarda come sono finito io”. Il fidanzato di Drusilla Gucci si è ripreso anche all’arrivo in ospedale. “Fatti fare tutti i controlli e stai sereno”, gli ha detto una voce femminile fuoricampo.

Parla Deianira Marzano, entrata in contatto con Francesco Chiofalo

Non è chiaro che cosa sia accaduto. Qualche dettaglio in più sulla vicenda lo ha però fornito l’esperta di gossip attiva su Instagram Deianira Marzano, la quale ha raccontato di aver contattato Chiofalo e di essersi fatta spiegare quel che è successo. “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave”, ha scritto in una Story Ig la Marzano.

“Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare“, ha concluso Deianira. Dunque l’influencer romano si trova ancora nella struttura ospedaliera, in Sicilia, e pare che il problema che ha riscontrato non sia da sottovalutare.

Da sottolineare anche la difesa della Marzano in merito al fatto che Chiofalo abbia raccontato in tempo reale ciò che stava accadendo, filmandosi persino sull’ambulanza. Non è la prima volta che succedono episodi simili: già in passato l’ex Temptation Island ha documentato in diretta momenti delicati da lui stesso vissuti tramite i suoi profili, raccogliendo una pioggia di critiche. Secondo molti, il giovane tende a spettacolarizzare il dolore e a fare del sensazionalismo di cui non ci sarebbe alcun bisogno.