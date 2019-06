Francesco Chiofalo sogna le nozze: sempre più innamorato di Antonella

Francesco Chiofalo sempre più innamorato di Antonella Fiordelisi: le ultime dichiarazioni di Lenticchio

Il cuore di Francesco Chiofalo batte oggi per Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island molto seguita sui social. I due non stanno insieme da tantissimo tempo ma, come hanno affermato in diverse occasioni (e come hanno mostrato spesso su Instagram), sono veramente presi l’uno dell’altra. Per questo motivo, oggi, quando è stato chiesto a Lenticchio di parlare dei suoi sentimenti per Antonella lui non si è nascosto dietro un dito ed ha apertamente dichiarato il suo amore alla ragazza. Francesco della Fiordelisi è in questo momento molto innamorato. Il trasporto nei confronti della nuova fidanzata è così grande che lui stesso, su Ig stories, ha confessato di non aver mai provato niente di simile prima d’ora.

Francesco Chiofalo sogna il matrimonio con Antonella Fiordelisi: “Sarebbe un sogno”

Francesco Chiofalo, a chi su Instagram gli ha domandato se pensa oggi al matrimonio, oggi ha risposto affermativamente. “Sì“, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island senza girarci attorno troppo. “Sarebbe un sogno che si avvera”, ha poi aggiunto lo stesso. A nozze spera di convolare presto con la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi? Chiofalo, a dire la verità, questo non lo ha detto esplicitamente. Le parole usate da lui stesso per descrivere il sentimento che oggi lo lega alla ragazza, però, sembrano suggerire questo.

Francesco Chiofalo: l’amore dopo il periodo buio

Quest’inverno Francesco Chiofalo ha dovuto fare i conti con una brutta malattia. Lenticchio ha scoperto di avere un tumore al cervello e si è sottoposto ad una lunga e delicata operazione. Fortunatamente, dopo giorni di paura e tensione, tutto si è risolto e Francesco ha ripreso in mano la sua vita pian piano. Adesso, tra le braccia di Antonella, ha pure ritrovato il sorriso che per un periodo aveva perso.