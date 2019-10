Francesco Chiofalo, ferito dai suoi amici promette vendetta: “Vi spu……ò”

Francesco Chiofalo si sfoga sui social e fa una pesante rivelazione sui suoi amici

Francesco Chiofalo si è arrabbiato. E pure tanto. La motivazione? L’ex protagonista di Temptation Island Vip è deluso dal comportamento di alcuni suoi amici. Persone di cui lui si fidava ciecamente che l’hanno tradito, o almeno ci hanno provato. Tutto è accaduto quando la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi ha subito uno scossone. I due si sono lasciati, la ragazza era furiosa con lui e non voleva neppure più vederlo. Chiofalo, però, di lei assai innamorato, non ha mollato la presa. Ed ha tentato, più volte, di riavvicinarsi alla sua bella. L’abbiamo visto girare, per lei vie di Salerno, con un immenso mazzo di rosse tutto per lei, per la sua principessa. Lei, per un po’, si è mantenuta sulla sua decisione. Non voleva cedere ma, ultimamente, le cose sembrano essere cambiate. E fortunatamente per Francesco, in meglio.

Francesco Chiofalo e la rivelazione sugli amici: “Ci hanno provato con Antonella”

Antonella Fiordelisi alcuni giorni fa ha lasciato un indizio sui social che ha fatto presagire che, forse, la pace è finalmente arrivata. Per ora, però, non si hanno grandi conferme. Non sappiamo ancora se i due sono tornati insieme definitivamente oppure no. Ma che l’amore sia tornato ad illuminare i loro volti è molto probabile. Oggi però Francesco Chiofalo sui social ha sorpreso davvero tutti con uno sfogo che di certo non parla d’amore. Il ragazzo si è scagliato contro alcuni suoi amici, rei di averci provato con la sua (ex?) fidanzata. “Non vi fidate mai degli amici, non vi fidate mai di chi troppo presto vi chiama bro, fratello e manco vi conosce bene, sentite a me. – ha esordito Lenticchio visibilmente deluso – Sono venuto a sapere che molti miei amici e personaggi pubblici, più di uno e pure fidanzati che mi chiamavano così e si professavano grandi amiconi miei quando mi sono lasciato con Antonella, invece di fare uno squillo a me per vedere come stavo scrivevano a lei per cominciare a provarci con lei”.

“Ci sono rimasto molto male. Ho deciso che tra qualche giorno faccio i nomi”

Il Chiofalo furioso ha però promesso vendetta: “Di certi ci sono rimasto veramente molto male e alcuni sono addirittura fidanzati. Visto che fanno tutti i bravi e i puritani, ho deciso che tra qualche giorno faccio i nomi così li sp….no per benino e vediamo poi chi ride”.