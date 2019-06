Francesco Chiofalo rovente su Clarissa Marchese: “Serpenti…Vergogna”

Francesco Chiofalo si scaglia contro Clarissa Marchese. Dichiarazioni roventi: “Serpenti… Vergogna”. Il lungo sfogo del personal trainer romano: “Che schifo”

Francesco Chiofalo rifila delle dichiarazioni roventi a Clarissa Marchese, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché fresca sposa di Federico Gregucci che è finita nell’occhio del ciclone per un commento poco garbato nei confronti di alcuni suoi follower. Il personal trainer capitolino ha voluto intervenire sulla vicenda. Per farlo ha realizzato alcune Instagram Stories in cui senza se e senza ma si è scagliato contro la Marchese. Parole pesanti e nette quelle di Francesco che vanno ad alimentare una polemica che non stenta a placarsi.

“Queste facce da bravi ragazzi, ma poi in realtà sono perfidi come dei serpenti”

“Ma cosa devo leggere sui social! Queste facce da bravi ragazzi, ma poi in realtà sono perfidi come dei serpenti”, esordisce Francesco, realizzando diverse Instagram Stories. Ma questo è solo l’antipasto. “Adesso tutti a chiedere scusa – prosegue – ma intanto l’indole di classificare in base ai soldi che uno ha, alle case in affitto o alle magliette da 200 euro o 1,50 euro lo facciamo!”. Chiofalo è un vero e proprio fiume in piena: “Poi sono tutti bravi a chiedere scusa quando la gente si inc…ta, ma d’altronde è così che funziona la giostra”. A questo punto rincara ulteriormente la dose: “Dico solo che schifo! Io vengo dal niente e di gente che ha la maglietta da 1,50 euro ne ho conosciuta tanta, ci ho vissuto e ci convivo ancora insieme. Certe cose non le posso proprio sentire, mi fanno proprio schifo.”

“E questi sarebbero quelli con le facce pulite da bravi ragazzi?”

“E questi sarebbero quelli con le facce pulite da bravi ragazzi? I cosiddetti esempi da seguire? Sì, esempi belli di m… complimenti!”, chiosa infine il personal trainer romano. Non è, però, finita qui visto che Francesco poi pubblica un’ultima stories (qui sotto) in cui ribadisce i concetti da lui sostenuti. Ricordiamo che la Marchese è finita nella bufera per aver scritto le seguenti frasi (poi cancellate con relative scuse), indirizzate a chi ha criticato il suo look e il suo abito nuziale: “Vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da 1,50 euro che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav, sono queste le parole che probabilmente rimbombano nella testa di Clarissa Marchese da qualche giorno a questa parte, anche perché le sono davvero costate care.”