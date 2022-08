Francesco Chiofalo non sta bene: nessun inganno, nessuna impostura. L’ex volto di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione nei giorni scorsi ha avuto un grave problema di salute, venendo ricoverato d’urgenza. Il suo particolare feeling con i social lo ha spinto a filmare in diretta il viaggio in ambulanza e l’arrivo in ospedale, fatto che ha innescato le critiche di diversi utenti, i quali lo hanno accusato di fare sensazionalismo e di cavalcare l’auto pietismo (non è la prima volta che il personal trainer romano attira tali tipi di biasimi su di sé). Al di là del suo modus operandi sulle piattaforme web, è certo che il suo stato di salute attuale non è dei migliori. Nelle scorse ore è riapparso sul profilo Instagram della fidanzata, Drusilla Gucci, in stampelle, con evidente difficoltà a camminare.

Chiofalo è apparso in una Story Ig della compagna, in un breve filmato in cui lo si vede fare qualche passo per strada con le stampelle. La gamba destra è immobilizzata. “Dai amore ce la puoi fare, su. Il mio guerriero”, ha chiosato Drusilla Gucci con Francesco che, mentre trovava l’equilibrio, ha risposto: “Lo sai che sembra più facile a vedersi che a farsi, devo prenderci la mano, perdo l’equilibrio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Francesco Chiofalo: cosa è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 agosto

Per ora, però, non sono stati svelati i dettagli del problema che improvvisamente ha colpito l’influencer. E nemmeno sono state fornite spiegazioni precise su quel che è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 agosto, quando Francesco si trovava in Sicilia, in qualità di special guest in un locale di Ispica (Ragusa) e, di punto in bianco, si è ritrovato con la gamba immobilizzata e incapace di camminare. Da qui la chiamata al 118, l’arrivo dei soccorsi, la corsa in ospedale a Catania, i primi esami e le dimissioni firmate dallo stesso Chiofalo che il giorno successivo è rientrato a Roma, preferendo svolgere tutti gli accertamenti del caso nella Capitale e vicino ai suoi familiari.

Di rientro nella Capitale era stato intercettato all’aeroporto di Fiumicino, su una sedia a rotelle; immagini che hanno ulteriormente fatto alzare l’allerta sulle sue condizioni. Ora la breve passeggiata in stampelle che spinge a pensare che ci sono stati miglioramenti per quel che riguarda il percorso di recupero che il giovane sta facendo.