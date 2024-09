Francesco Chiofalo ottiene il nuovo passaporto: aspre critiche

Solo poche settimane fa, Francesco Chiofalo aveva condiviso sui suoi profili social un lungo sfogo a causa di un contrattempo nato dopo essersi sottoposto all’ormai famosa operazione chirurgica per cambiare il colore dei suoi occhi. L’influencer aveva infatti spiegato ai followers che i suoi documenti non erano più validi e che, in particolare, gli era stato ritirato il passaporto, impedendogli di fatto, tra le altre cose, di viaggiare all’estero.

Un vero e proprio problema, in particolar modo per chi di lavoro fa l’influencer e quindi, molto spesso e per motivi di lavoro, è costretto a uscire dai confini europei. In quell’occasione, Chiofalo aveva affermato che l’unico modo per risolvere il disguido era rifare i documenti in quanto, a oggi, non esiste la possibilità di modificare i dati sui documenti di identità esistenti.

Fortunatamente però, tutto è bene quel che finisce bene perché poco fa Chiofalo ha aggiornato i sui fans, affermando di essere tornato in possesso del suo passaporto con tutte le informazioni aggiornate sul suo conto. Ovviamente, anche in questa occasione le critiche non sono mancate.

Il nuovo passaporto di Chiofalo

Poco fa, sul profilo Instagram di Francesco Chiofalo è comparso un breve video nel quale l’influencer ha dato la buona notizia a tutti i suoi followers. Finalmente è tornato in possesso dei suoi documenti di identità, e in particolare del passaporto aggiornato con tutti i suoi nuovi dati. Il focus del video è infatti sul colore degli occhi riportato nel suddetto documento, che ora non risulta più essere “marroni” ma “azzurri”.

“Finalmente ce l’ho fatta. Adesso anche lo Stato Italiano riconosce che ho gli occhi azzurri. Dopo l’intervento di cambio colore agli occhi le forze dell’ordine mi hanno tolto i documenti […]. È stato un momento molto difficile per me. […] Per lo Stato Francesco Chiofalo non esisteva più. […] Ma oggi voglio festeggiare perché finalmente ho di nuovo i miei documenti”, sono state parole scelte dall’influencer per dare la notizia.

Insomma, una grande vittoria per Chiofalo che ora potrà tornare a viaggiare e fare molte altre cose senza più alcun problema. Se da un lato per l’influencer si è trattato di una bella notizia, dall’altro la comunicazione di Chiofalo ha mandato su tutte le furie i suoi followers, o per meglio dire “haters”, che si sono scagliati ancora una volta contro di lui.

Le reazioni del web

Già subito dopo l’intervento, Chiofalo era finito al centro dell’attenzione mediatica ed era stato sommerso dalle critiche per la sua rischiosa decisione di sottoporsi alla delicata operazione. Gli attacchi non sono però finiti in quanto, anche in questa occasione, Chiofalo è stato letteralmente messo alla gogna.

“Devi essere davvero insoddisfatto della tua vita per fare una c****ta dopo l’altra”, “Il tuo personaggio e ciò che rappresenti è di una tristezza disarmante“ e “Hai realizzato la tua vita ora che sul passaporto c’è scritto occhi azzurri (finti)?” sono solo alcuni degli aspri commenti lasciati dagli utenti del web sotto al video annuncio di Chiofalo.

Insomma, l’influencer non smette di far parlare di sé e c’è anche chi è già pronto a scommettere che tra poco tempo tornerà a stupire con un’altra delle sue “trovate di bellezza”.