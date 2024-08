Chiofalo choc: “Non potrò più uscire dall’Italia”. Web: “Colpa sua”

Ormai è chiaro, questo è l’anno sfortunato di Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island e ormai ex fidanzato dell’ereditiera Drusilla Gucci.

A giugno aveva confessato di soffrire di epilessia, problema derivante dal tumore alla testa dal quale era stato operato, anche se i fan hanno avuto dubbi che il ricovero in ospedale derivasse dalla keratopigmentazione, ovvero l’operazione a cui si è sottoposto l’influencer per cambiare il colore degli occhi. All’epoca aveva registrato una storia su Instagram spaventato dal fatto di non vedere più bene, per poi smentire tutto e raccontare ai follower di avere avuto uno strascico per via del meningioma.

Francesco Chiofalo, che anno sventurato: adesso non può più lasciare l’Europa

“Ho una camera d’aria nel cervello“, aveva spiegato solo un mese fa ai microfoni di Mattino 4, raccontando di essere rimasto letteralmente al buio per qualche minuto dopo l’attacco epilettico. Ma non è finita qui. Nemmeno 30 giorni dopo, Francesco Chiofalo ha espresso un nuovo desiderio, quello di sottoporsi ad un intervento per allungare le gambe, per il desiderio di riuscire a sfilare in passerella come modello, nonostante i suoi 35 anni. Idea che Chiofalo ha dovuto abbandonare subito dopo aver scoperto che in Unione Europea questa pratica è illegale.

Oggi l’ennesima notizia nefasta: Francesco Chiofalo non potrà più uscire dall’Italia per via del cambio di colore degli occhi, e quindi, il suo passaporto è stato annullato. Nelle ultime storie su Instagram ha spiegato per filo e per segno quanto successo, con un briciolo di stupore:

“Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio colore agli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal Paese”

Chiofalo ha proseguito, senza parole per un cavillo legale italiano di cui non era evidentemente a conoscenza.

“Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzuri. Attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi”.

Chiofalo bloccato in Italia: annullato il passaporto a causa degli occhi azzurri

Niente vacanze all’estero, quindi, per l’influencer romano, che dovrà prima sbrigare una serie di faccende burocratiche per ritornare a viaggiare fuori dall’Europa. “L’unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti dovrebbe essere quello di rifare totalmente tutti i documenti“, ha spiegato Francesco Chiofalo, dopo aver pubblicato una storia in cui ha spiegato di dover andare all’anagrafe accompagnato dalla madre e dichiarare di avere gli occhi azzurri, concludendo con un “mi auguro di risolvere la cosa al più presto… Non posso stare senza documenti”.

Intanto sui social piovono commenti di ogni tipo, dai più solidali ai più “cattivelli”, come un utente che ha scritto: “Lo accompagna mamma per sicurezza, che lui è talmente s***o che stava cercando A’ Ngrafe su google maps“. Altri ancora hanno vissuto la faccenda in modo totalmente ironico: “Sto ridendo. Non posso fare altro. È tutto così tragicomico“. C’è chi invece – giustamente – si interroga sulla leggerezza con cui Chiofalo si è rifatto il colore dell’iride: “Ma prima di decidere di cambiare il colore degli occhi non poteva chiedersi cosa avrebbe implicato a livello burocratico? Non è come cambiare colore dei capelli!“.

In attesa di scoprire come finirà questa faccenda, non ci resta che augurare a Francesco Chiofalo di avere una tregua dalla sfortuna, che in questo periodo non lo sta lasciando solo nemmeno un secondo.