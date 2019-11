Francesco Chiofalo è finito in ospedale: situazione preoccupante (VIDEO)

Francesco Chiofalo è finito in ospedale, ecco che cosa è successo

Brutta avventura per Francesco Chiofalo! L’ex protagonista di Temptation Island, poche ore fa, è finito in ospedale. A spiegare quello che è successo è stato direttamente lui tramite delle Instagram Stories. Lenticchio è apparso spaventato e disperato ed ha spiegato che le sue labbra, in particolare, si stavano inspiegabilmente gonfiando. Inoltre il suo corpo si stava riempiendo di macchie, oltre al gonfiore che piano piano si stava espandendo. Per questo motivo il giovane è stato urgentemente accompagnato al Pronto Soccorso dove i medici hanno deciso di ricoverarlo. La situazione non sembra delle più rosee ma resta viva la speranza di ricevere ottimi aggiornamenti da parte di Francesco che, com’è normale che sia, ieri sera si è detto davvero molto preoccupato.

Francesco Chiofalo, la corsa verso il pronto soccorso:”Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto”

“Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Ca..o, ca..o. Sto andando al pronto soccorso” – ha annunciato mostrando il suo volto che si stava dilatando. “Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”, ha spiegato Francesco Chiofalo mentre si recava in ospedale. In seguito, ha poi precisato: “Sembrava fosse una allegria. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura”.

Francesco Chiofalo, i suoi pensieri sono tutti per la sua amata: Antonella Fiordelisi

Nonostante la situazione così difficile, Lenticchio non ha potuto non rivolgere un pensiero alla sua amata, Antonella Fiordelisi, con la quale è tornato a far coppia proprio qualche giorno fa. Per lei una vera e propria dichiarazione d’amore: “L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola non ti preoccupare”.