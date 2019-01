Francesco Chiofalo news: genitori unici a vederlo, parla il miglior amico

Francesco Chiofalo news: parla il migliore amico, i genitori gli unici ad averlo visto dopo l’operazione. Negato, al momento, l’incontro con la fidanzata

“Ragazzi l’intervento è andato bene, vi prego di andare a casa. Lui adesso ha bisogno di riposare, per favore”. A parlare è uno uno dei sanitari del San Camillo Forlanini di Roma, che invita parenti, amici e fan presenti all’ospedale a rincasare e lasciare Francesco Chiofalo a riposo. A dare news aggiornate sul personal trainer è Fanpage.it che era presente nel reparto di Neurochirurgia. “Sono dodici ore, dodici ore complete che siamo qua“, ha detto, alle 19,30 di ieri, Alessio, il migliore amico di Francesco. “Siamo tutti qui a sostegno di Fra, il nostro intento è di vederlo in faccia un attimo”. Alessio, che è stato con ‘Lenticchio’ fino a pochi istanti prima del’operazione, aggiunge: “Non era spaventato, non lo spaventa nulla. Era preoccupato”.

“Adesso ha bisogno di riposare, andate a casa”

L’intervento ha avuto un esito positivo, come già trapelato nella giornata di ieri. Francesco è uscito dalla sala operatoria e intorno alle 18 ha ripreso coscienza. Poi dalla terapia intensiva post operatoria è stato portato nel reparto di neurochirurgia, dove al momento è in assoluto riposo. Quando intorno alle ore 20 gli infermieri lo hanno trasferito in reparto, soltanto ai genitori è stata data la possibilità di vederlo. “Qui c’è la ragazza, la fidanzata che vuole vederlo”, hanno chiesto amici e fan del personal trainer, cercando di convincere il personale medico e i genitori. Ma nulla da fare per Aurora, la compagna di ‘Lenticchio’. “Adesso ha bisogno di riposare, andate a casa”, hanno ribadito gli infermieri. Insomma, il calore degli affetti più cari e dei fan, come richiesto da Chiofalo prima dell’intervento, si è fatto sentire.

L’operazione di Francesco: asportato con esito positivo il meningioma

A dare le prime notizie del buon esito dell’intervento nella giornata di ieri è stato sempre Fanpage.t. La testata, una volta raggiunto telefonicamente l’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo, ha avuto riscontri positivi sull’intervento di Francesco. Inoltre, nella giornata scorsa, l’ufficio stampa ha spiegato che Lenticchio “è stato operato stamattina dal […] responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore”. L’ospedale ha anche precisato che Chiofalo è stato operato per un meningioma, una forma di tumore benigna.