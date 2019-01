Francesco Chiofalo: la foto e le sue prime parole dopo l’intervento

Francesco Chiofalo: arrivano la foto e le sue prime parole dopo l’intervento. L’annuncio dell’ex protagonista di Temptation Island

Il timore, la paura e lo spavento di non farcela si sono diradati dopo l’intervento chirurgico. Francesco Chiofalo ce l’ha fatta. Già nelle scorse ore, dall’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, è trapelato che l’operazione ha avuto un buon esito. Ora è lo stesso Francesco a darne notizia, con il primo post social a intervento riuscito. “Ce l’ho fatta… Sto bene”, ha scritto il ‘Lenticchio’ di Temptation Island, ritraendosi nel lettino ospedaliero. Evidenti i segni del bisturi sulla fronte. Ma non poteva essere altrimenti dopo la delicata operazione al cervello, necessaria per asportare il meningioma, una forma di tumore benigna diagnosticatagli qualche settimana fa.

La foto di Francesco dopo l’operazione: “Ce l’ho fatta”

Alla foto sono seguiti migliaia di commenti e like. Tantissimi i fan che si sono riversati sul profilo Instagram del personal trainer romano per lasciare un pensiero. Francesco, entrato in sala operatoria alle 9.00 di mattina di ieri, ha ripreso coscienza intorno alle ore 18.00, sempre della scorsa giornata. Dopodiché dalla terapia intensiva post operatoria è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia. Al momento, da quanto appreso, soltanto i genitori lo hanno visto. Gli amici e la fidanzata Aurora non hanno ricevuto il permesso del personale ospedaliero, che ha fatto sapere che Chiofalo nelle prossime ore ha bisogno di assoluto riposo.

La famiglia di Francesco: appena verrà sciolta la prognosi forniremo ulteriori notizie

A dare le prime notizie del buon esito dell’intervento nella giornata di ieri è stata la testata giornalistica Fanpage.it. che ha contattato telefonicamente l’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo, ottenendo informazioni positive sull’esito dell’intervento a cui si è sottoposto Francesco. “Chiofalo è stato operato stamattina dal […] responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore”, ha infine aggiunto la struttura stampa dell’azienda ospedaliera. Pochi minuti fa, oltre alla foto di Chiofalo, la famiglia, tramite un’Instagram Stories, ha fatto sapere che a breve, appena verrà sciolta la prognosi, fornirà ulteriori notizie.