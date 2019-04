Francesco Chiofalo fidanzato con Antonella Fiordelisi? Una foto sospetta

Francesco Chiofalo fidanzato: chi è la sua nuova fiamma? Il gossip su di lui e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo si è fidanzato. Lo ha confessato lui poche settimane fa sui social. Il nome della nuova fiamma, tuttavia, non è stato rivelato alle persone che lo seguono. Il volto noto di Temptation Island si è limitato a dire che si tratta di un volto conosciuto, specie dal pubblico di Uomini e Donne. Inizialmente, dopo alcune foto trapelate su Instagram di lui insieme Federica Spano, si era detto che la nuova fidanzata di Lenticchio fosse proprio l’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli. Col passare dei giorni, però, gli appassionati di gossip più attenti sui social hanno iniziato a notare alcune cose che, alla fine, li ha portati a dire che fosse la schermista Antonella Fiordelisi il nuovo amore di Chiofalo.

I diretti interessati, fino ad ora, non si sono espressi sulla questione. Né Antonella né Francesco hanno confermato o smentito la notizia. Una foto caricata però dall’ex corteggiatrice (ed ex tentatrice) ha insospettito non poco i fan nelle ultime ore. La Fiordelisi ha pubblicato una foto di lei e il nuovo fidanzato e, pur non facendo nomi, ha portato molti a credere che si trattasse di Francesco Chiofalo. Il motivo? Nell’immagine si vede la mano del ragazzo che, appositamente, è stata ricoperta di cuori da Antonella. Forse voleva nascondere i tatuaggi che Lenticchio ha sulle dita?

Francesc Chiofalo condivide la prima foto con la nuova fidanzata: si tratta di Antonella Fiordelisi? I fan non hanno dubbi

Qualche giorno fa, quando vi avevamo mostrato la prima foto postata da Francesco Chiofalo in compagnia della nuova fidanzata, molti ci avevano scritto convinti di sapere chi fosse la donna. Le mani e l’anello indossato dalla ragazza sono sembrate a molti quelli di Antonella Fiordelisi e, fin da subito, il nome dell’ex corteggiatrice ha iniziato a fare il giro del web.