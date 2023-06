Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, è di nuovo amore: le reazioni

Pace fatta tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, almeno così sembrerebbe. L’annuncio è arrivato tramite un reel pubblicato sul profilo Instagram del primo, che mostra i due abbracciati con tanto di sottofondo musicale. In una lunga didascalia, Chiofalo racconta la paura di perdere la sua dolce metà. Tra l’ex protagonista di Temptation Island e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere tornato il sereno, superando la crisi che li aveva visti coinvolti.

Il reel su Instagram e la reazione di Drusilla, quanti commenti…

Su Instagram, un reel che ritrae la coppia sancisce la pace tra i due. La descrizione racconta gli stati d’animo provati da Chiofalo in questo momento di crisi, dichiarando di aver imparato dai suoi errori: “Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti” scrive lui sotto il video.

Il post ha scatenato molteplici reazioni da parte di fan e non. Da segnalare, innanzitutto, come tra i tanti commenti ci sia anche quello di Drusilla Gucci: “Sei stato molto fortunato. Ora metteremo alla prova le cose che hai capito. Love u“. “Non ti deluderò piccola” risponde lui. Al di là del messaggio di affetto di Drusilla, sotto il reel si possono leggere diversi commenti negativi: “Parteciperanno a Temptation Island per fare altro teatrino” scrive un utente. “Più finti di Barbie e Ken” è il commento di un altro. “Tutto ben studiato per fare un po‘ di hype” si legge.

I commenti positivi: alcuni fan condividono la loro gioia

Non solo commenti negativi, ma c’è anche chi esprime la sua gioia per questo nuovo inizio della coppia. “Sono felice per voi. Tra tante coppie scoppiate una coppia che si ritrova fa bene al cuore!” si legge. “Sono felicissima per voi” è il commento di un’altra utente. La maggior parte delle reazioni, tuttavia, è di scetticismo nei confronti della coppia, alludendo a secondi fini nella gestione della relazione.

Francesco Chiofalo, negli ultimi giorni, pare avesse provato a riavvicinarsi a Drusilla Gucci, non riuscendo, inizialmente, nel tentativo. Circa un mese fa, inoltre, Drusilla aveva spiegato sui social di aver avuto modo di parlare a lungo con l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Nell’occasione venne chiarito che Marialaura De Vitis non rappresentava la causa del loro allontanamento. Ad ogni modo, Francesco e Drusilla sembrano aver trovato il modo di andare avanti insieme, lasciandosi alle spalle la crisi dell’ultimo periodo.

Dopo alcuni alti e bassi, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono riusciti a ritrovarsi e ad andare avanti, superando la crisi. Per l’ex concorrente di Temptation Island e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi inizia un nuovo capitolo della loro vita. Chissà se tra i due, stavolta, ci potrà essere un lieto fine.