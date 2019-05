Francesco Chiofalo e Antonella insieme? Confessione di Desirée Maldera

Desirée Maldera: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi insieme? Il commento e la confessione dell’ex tentatrice che fu vicina a Lenticchio durante Temptation Island

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, che feeling. I due sono usciti allo scoperto di recente confermando il gossip che li voleva uniti. Nelle scorse ore, sulla relazione, sono giunte anche le parole di Desirée Maldera, neo mamma e neo moglie che con Lenticchio e la Fiordelisi condivise l’esperienza di Temptation Island durante la quinta edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Nella fattispecie, la Maldera si avvicinò ‘pericolosamente’ a Chiofalo che si presentò nello show al fianco di Selvaggia Roma. Tuttavia Desirée e Francesco, pur avendo trovato diversi punti di contatto, non andarono oltre: una reciproca simpatia e una tenera amicizia, nulla più. Lenticchio, infatti, uscì dal programma con la Roma. La relazione però naufragò qualche mese dopo e oggi il personal trainer romano coccola Antonella.

Desirée infastidita: “Ho una famiglia con prole”

Cosa ne pensa Desirée della neonata relazione? Le piace la coppia formata da Chiofalo e Antonella? “Si troppo. Due matti”, ha risposto su Instagram a chi le ha chiesto un parere sulla love story. Stuzzicata da un’altra domanda, la Maldera ha aggiunto altro, confessando che tra lei e Francesco non c’è mai stato nulla, né durante né dopo Temptation Island, come invece qualche fan continua a pensare. Infatti, a chi le ha domandato se il fidanzamento di Francesco con la Fiordelisi potesse infastidirla, ha replicato: “Ma perché? Raga, ho una famiglia con prole. Tra me e Fra non c’è mai stato nulla. Perché dovrebbe darmi fastidio?”

Francesco e Antonella: come è nato il rapporto

Antonella e Francesco non si nascondono più. I due fanno coppia e hanno raccontato a Uomini e Donne Magazine come è sbocciato l’amore. Tutto è avvenuto dopo l’operazione al cervello del personal trainer romano. I due, che già si conoscevano dai tempi di Temptation Island, hanno iniziato a sentirsi telefonicamente tutti i giorni. Una cosa tira l’altra e ci è scappato un caffè insieme ed è poi scattato il feeling. Buona fortuna!