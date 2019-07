Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi: “Ti amo”

Francesco e Antonella, gesto per suggellare il loro amore dopo il periodo difficile

Hanno deciso di farsi un tatuaggio comune a diversi fidanzati: Francesco e Antonella hanno impresso sulla pelle i loro nomi per sentirsi sempre vicini. Non ci hanno forse pensato tanto? Potrebbero lasciarsi tra pochi mesi e dovranno quindi coprire quei nomi? Loro non si pongono domande. Hanno voluto fare questa piccola follia e a nessuno dei due importa minimamente cosa possono pensare i loro follower… e di critiche ce ne sono state a iosa! Dopo un periodo molto difficile per Lenticchio, i due hanno deciso di suggellare il loro amore non con un matrimonio, bensì con un tatuaggio!

Video tatuaggio Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: scambio di nomi

Il particolare momento è stato commentato così da Francesco Chiofalo su Instagram (ha anche pubblicato un video, che potrete vedere in basso): “Nessuno può sapere dal principio quanto dura una storia d’amore, se poco o per sempre, ma vero amore è anche questo: è una pazzia che dura per tutta la vita #tiamo #ioete #pertuttalavita”. Un gesto importante, questo, voluto fortemente anche da Antonella Fiordelisi, che recentemente ha spiegato quanto sia stata duro per il fidanzato sottoporsi alla radioterapia.

La reazione dei fan alla vista del tatuaggio

Molti follower di Francesco, però, non hanno apprezzato per nulla questo scambio di nomi: “Io penso che fare un simbolo uguale, un disegno uguale ci potrebbe stare: ma i nomi no, non sono assolutamente d’accordo a meno che non sia un genitore, un figlio, un fratello!”; “Mai tatuarsi il nome della famiglia… mai!”; “Esagerati! Che vi tatuate a fare? Poi tra un mese vi lasciate”; “I nomi solo se appartengono alla famiglia. Se vi lasciate, che succede?”. Piccola considerazione: anche un figlio e un genitore potrebbero litigare un giorno… e allora che si fa?