Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ecco perché Giulia Cavaglià li difende

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, esplode lo scandalo

Ormai Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono sulla bocca di tutti per via di quello che è successo e che probabilmente succederà, visto che in tanti si stanno intromettendo nella loro relazione ormai al capolinea. Ciò che è emerso in questi giorni merita senza dubbio un riepilogo: Chiofalo aveva una storia con Aurora mentre stava con la Fiordelisi, e dagli ultimi sviluppi pare che entrambi avessero iniziato a frequentarsi solo per far parlare di sé e finire a Temptation Island Vip 2 e non perché realmente interessati. Al momento sono solo voci di corridoio che si inseguono all’impazzata nel Web, quindi vi invitiamo a prendere tutto con la dovuta cautela, ma non potevamo non riportarvele visto che ormai non si parla d’altro.

Francesco e Antonella, il commento di Giulia Cavaglià su Instagram

A intervenire sul gossip è stata anche l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià che rispondendo tramite Instagram stories alle domande dei fan ha invitato tutti a farsi i fatti propri: “Penso che tutti dovrebbero farsi un po’ più gli affaracci loro – queste le sue parole –. La cosa che mi fa più ridere sono le terze persone che non c’entrano nulla e che dicono ‘Ah, io non commento!’ e poi si mettono a fare imitazioni, cose, vergognosi… Com’è che si dice? ‘Chi non è peccatore?’“. Secondo Giulia insomma questa storia non dovrebbe essere commentata e tutti dovrebbero pensare ad altro.

Giulia Cavaglià commenta Francesco e Antonella: perché il diritto di critica è legittimo

Vorremmo farle notare che Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono personaggi pubblici e che se tutti i pettegolezzi sul loro conto fossero veri ci sarebbero da fare non commenti brevi su Instagram ma pagine e pagine di riflessioni. Ricordiamo infatti a Giulia che esiste un pubblico che andrebbe rispettato vivendo storie vere, come di belle ne sono nate in questi anni, e che questo stesso pubblico, con meme, gif e post di vario tipo ha tutto il diritto di farsi gli “affaracci” degli altri. Soprattutto in casi come questo.