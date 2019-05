Francesco Chiofalo e Antonella: convivenza e dettagli intimi, gossip

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, confidenze: le risposte della coppia sulla convivenza e sulle domande intime ‘di letto’

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ex protagonisti dell’edizione di Temptation Island 2017, sono da qualche giorno usciti allo scoperto, rendendo di dominio pubblico la loro relazione. Da quel momento non perdono occasione di mostrarsi sui social gioiosi e spensierati. Naturalmente assieme. I fan ringraziano e incalzano con le domande, vogliosi di carpire ancor più curiosità sulla love story. Il personal trainer capitolino ha così deciso di soddisfare di concedersi a loro, aprendo alle ormai note domande su Instagram Stories. I suoi seguaci lo hanno ricoperto di richieste, cercando anche indizi ‘intimi’. Chiofalo ha risposto ha tutto. Al suo fianco, anche la Fiordelisi che lo ha supportato.

Lenticchio: “Sono innamorato perso di Antonella”

Francesco e Antonella, mentre stavano viaggiando insieme in treno verso Milano, si sono concessi ai follower di Instagram. Dunque, via alle domande: la differenza di età li spaventa? “Abbiamo dieci anni di differenza, io 30, lei 21. E non è poco, ma per ora mi vivo la relazione così, senza starci a pensare troppo”, ha detto Lenticchio. Qualcuno chiede se c’è già in progetto la convivenza. “Stiamo da poco insieme, insomma vediamo”, la risposta sempre di Chiofalo che poi ha detto di “essere innamorato perso”. Un amore che presto porterà i due a fare un viaggio in Egitto, destinazione Sharm el-Sheikh. Arrivano infine delle curiosità ‘intime’. Qualcuno senza peli sulla lingua ha infatti domandato quante volte scorre la passione tra i due a settimana…

Antonella e Francesco, fan alla ricerca di curiosità intime: le risposte di Chiofalo

Francesco ha risposto simpaticamente e ironicamente alla questione ‘intima’, dicendo che non c’è stato ancora nulla con Antonella. “Quand’è questo grande giorno?”, ha chiosato ridendo. Altra simile domanda gli è stata rivolta da un secondo utente. Ancora una volta Chiofalo si è affidato all’umorismo: “Quante volte lo facciamo a settimana? 1,80 cm”. Insomma, va bene tutto e va bene essere disponibili, però non esageriamo, alcune cose vanno tenute per sé: questo avranno pensato i due piccioncini che stanno coltivando felicemente la loro favola d’amore. Auguri!