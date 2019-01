Francesco Chiofalo dopo l’intervento sta bene: il video che ha rincuorato i fan

Francesco Chiofalo dopo l’intervento al cervello sta bene, ride e scherza: il video che ha rincuorato i fan

Francescoo Chiofalo sta bene. L’intervento al cervello per l’esportazione del tumore è andato bene e i fan dell’ex protagonista di Temptation Island non possono che essere contenti della cosa. Ad aggiornare le persone preoccupate per la salute di Lenticchio, proprio in queste ore, c’hanno pensato amici e familiari a lui vicini. A tranquillizzare ulteriormente i ragazzi e le ragazze che hanno fatto il tifo per Francesco, però, c’ha pensato anche Alessio Bruno con un video pubblicato sul suo Instagram stories. Alessio, che conosce Francesco da quando insieme hanno partecipato a Temptation Island e a lui è legato da una profonda amicizia , si è presentato in ospedale. Arrivato in struttura, nella stanza dove Francesco è ricoverato, ha allora preso il cellulare in mano e ha iniziato a filmare. Nelle immagini postate si vede Chiofalo ridere e scherzare e la cosa, ovviamente, ha decisamente rincuorato tutti.

Come sta Francesco Chiofalo? Le prime parole dopo l’intervento al cervello

Pensieri e preghiere di tutti (volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo, ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, fan e amici) sono stati all’unanime rivolti a Francesco Chiofalo ieri. Quando si è saputo che l’operazione era riuscita e che Lenticchio si stava riprendendo, difatti, tanti quelli che hanno tirato un sospiro di sollievo. “Ce l’ho fatta… sto bene” ha scritto l’ex volto noto di Temptation Island una volta preso coscienza dopo l’intervento. Ed è bastato questo per rallegrare quelli che sono rimasti in attesa di sue notizie. Oggi, dunque, è facile capire capire perché il video e le foto postate da Alessio Bruno siano state accolte con così tanto entusiasmo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Gen 11, 2019 at 12:57 PST

Selvaggia Roma al centro della bufera: gli utenti sui social si scagliano contro di lei

Al centro della bufera è finita in questi giorni Selvaggia Roma, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Da quando si è saputo del tumore al cervello di lui, tantissimi quelli che si aspettavano un messaggio di supporto e/o solidarietà da parte della ragazza. Il fatto che Selvaggia non si sia molto esposta, sopratutto sui social, l’ha esposta a non poche critiche nelle ultime ore. Lei, dal canto suo, si è più volte difesa, ma – purtroppo – le accuse e le recriminazioni nei suoi confronti non sono diminuite.