Francesco Chiofalo torna a casa: “Mi hanno dimesso, riprendo la mia vita”

Francesco Chiofalo rientra a casa: dopo l’operazione al cervello il ritorno alla normalità raccontato sui social

Francesco Chiofalo è rientrato a casa. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo l’operazione al cervello, aveva informato i fan circa il suo percorso di recupero. Avrebbe lasciato la struttura dopo ha subito l’intervento per rimuovere il tumore al cervello e si sarebbe trasferito in un centro adatto alla riabilitazione di casi come il suo. A distanza di tempo, però, stasera Francesco è tornato a parlare. Lenticchio, con una foto su Instagram, ha comunicato alle persone che lo seguono che è tornato a casa.

Francesco Chiofalo torna a scrivere sui social: “Sono finalmente tornato a casa”

“Mi hanno dimesso da qualche giorno” ha esordito scrivendo Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram. “Sono finalmente tornato a casa. Giorno dopo giorno sto riprendendo la mia routine, come fare la spesa, prendermi cura della mia casa e tutte quelle piccole cose che facevo nel mio quotidiano. Piano piano sto riprendendo la mia vita da dove l’avevo lasciata” ha poi aggiunto l’ex tentatore. Francesco, dunque, non sembra più intenzionato adare spazio alle polemiche. Vuole concentrarsi su altro, come ritornare a fare le cose che un tempo dava per scontate.

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo: “Mi maltrattava”

La scorsa settimana, proprio quando sui social non si parlava d’altro che dell’intervento di Francesco Chiofalo, delle accuse pesanti sono piovute contro di lui da parte della sua ex fidanzata. “Mi maltrattava” ha dichiarato Selvaggia Roma in un’intervista rilasciata a Spy Magazine“Ho subito bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà”. La reazione di Lenticchio? “Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui l’unica arma è l’indifferenza” ha scritto lui di tutta risposta su Instagram stories.