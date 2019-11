Francesco Chiofalo dice basta: addio per sempre ad Antonella Fiordelisi?

Com’è la situazione oggi tra Lenticchio / Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha deciso di gettare la spugna con Antonella Fiordelisi. O almeno così pare dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Lenticchio su Instagram. Nelle ultime ore l’ex protagonista di Temptation Island ha smesso di seguire l’ex fidanzata su Instagram. E quando un follower ha fatto notare questa cosa chiedendo spiegazioni a riguardo, il personal trainer ha prontamente replicato: “Non mi andava più di seguirla… in tutti i sensi”. A quanto pare, dunque, è finito il tentativo di riconquista di Francesco. Tentativo durato settimane, che si è rivelato un vero e proprio buco nell’acqua. Nonostante i mille gesti di Chiofalo, la spadista campana non è riuscita a dimenticare quanto accaduto mesi fa, quando è venuto a galla un tradimento del romano.

Francesco Chiofalo ha fatto di tutto per riconquistare Antonella

Francesco Chiofalo ha fatto davvero di tutto per riconquistare Antonella Fiordelisi. Si è recato di continuo a Salerno, la città dove la sportiva è nata e cresciuta, per riallacciare un legame con la ragazza. Ha contattato genitori, parenti e amici e inviato loro diversi regali. Così come ha riempito di fiori Antonella, che però ha sempre rispedito tutto al mittente. Non solo: Lenticchio ha addirittura scritto una lettera pubblica alla Fiordelisi sul settimanale Di Più. Tanti, tantissimi, gesti che però non hanno funzionato.

Antonella Fiordelisi ha scelto di non perdonare Lenticchio

Nonostante i mille gesti di Lenticchio, Antonella Fiordelisi ha scelto di non perdonare Francesco Chiofalo. Cambierà forse idea nei prossimi mesi? Chi vivrà, vedrà!