Francesco Chiofalo in compagnia di Ginevra Lambruschi a Milano

Francesco Chiofalo in compagnia di Ginevra Lambruschi: pomeriggio a Milano

Francesco Chiofalo, dopo il delicato intervento al cervello del mese scorso, sta pian piano tornando alla normale quotidianità. Il personal trainer romano recentemente si è concesso una ‘gita’ a Milano, dove ha trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia di alcuni amici, tra cui Ginevra Lambruschi, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A intercettarli sono state le telecamere del noto profilo Instagram Spysee.it, che li ha immortalati a conversare amabilmente all’ombra della Madonnina, più precisamente nel locale Radeztky. A un certo punto, a salutarli, è sbucato anche Michael Terlizzi, figlio di Franco ed ex single dell’ultima edizione di Temptation Island.

Ginevra e Francesco rilassati a Milano: polemiche su Chiofalo archiviate

Francesco Chiofalo è sembrato tranquillo e rilassato dopo l’operazione e dopo tutte le polemiche innescatesi riguardo al suo caso. Particolarmente feroci quelle fuoruscite dopo lo svelamento della data della tac e quelle inerenti all’ex Selvaggia Roma, anch’essa finita al centro del calderone mediatico. Anche Ginevra Lambruschi è apparsa molto serena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pochi giorni fa è balzata alle cronache rosa per un presunto flirt con Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello. La notizia tuttavia è stata presto smentita dal diretto interessato che ha parlato senza se e senza ma di fake news. Per quanto riguarda Chiofalo, la vita sentimentale, al momento, ha subito una battuta d’arresto; è stato lo stesso capitolino a dichiarare in una recente intervista e sui suoi profili social di essere tornato single… E intanto il gossip non tace e sussurra che….

Francesco Chiofalo e Ginevra Lambruschi in amicizia a Milano: il gossip già mormora

E intanto il gossip inizia a mormorare che magari tra l’ex fidanzato di Selvaggia Roma e Ginevra, oltre all’amicizia, chissà… Certo i due sono stati immortalati con un gruppo di amici e non c’è stato alcun scambio di effusioni ‘pericolose’. Ma le strade dell’amore sono infinite e le sorprese che esso riserva non sono prevedibili. Insomma, chi vivrà vedrà.