Francesco Chiofalo attacca Selvaggia dopo le accuse per Temptation Island Vip

Lenticchio risponde a Selvaggia Roma dopo le accuse per Temptation Island Vip

Tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma è di nuovo scontro! Nei giorni scorsi l’ex fidanzata di Lenticchio aveva lanciato accuse all’altro a causa della sua partecipazione a Temptation Island Vip nei panni di tentatore. Non si è visto molto Lenticchio nelle clip del reality show, altri tentatori hanno trovato maggiore spazio. Ma Lenticchio c’era. Secondo Selvaggia però non c’erano i presupposti giusti per la partecipazione di Francesco a Temptation Island Vip. Si presume, infatti, che tentatori e tentatrici siano single e liberi da qualsiasi impegno, invece secondo Selvaggia Lenticchio sarebbe fidanzato e per questo non avrebbe dovuto partecipare al reality show dedicato alle coppie Vip.

Francesco Chiofalo fidanzato? Selvaggia accusa, lui risponde

La risposta di Lenticchio alle accuse mosse da Selvaggia Roma in queste ore non è tardata ad arrivare: “Ci sono persone che per farsi notare e fare notizia hanno bisogno per forza di parlare di altre persone. Perché se no non se le c*ga più nessuno neanche di striscio. E che pur di prendere quel minimo di visibilità persa ormai da tempo si inventerebbero qualsiasi cosa pur di sme***rti e fare notizia”. Questo ha scritto in un post su Instagram Stories. Ha terminato con un esempio , cioè che sarebbero capaci di inventarsi anche che esce a cena con un koala pur di far parlare di sé. Il riferimento è chiaramente alla sua ex fidanzata Selvaggia, pure perché nella storia si legge anche un “#penosa”. Lo scontro proseguirà nelle prossime ore?

Nuovo scontro tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Per il momento non è arrivata nessuna replica da parte di Selvaggia. Potrebbe essere finito qui l’ennesimo scontro fra i due ex fidanzati, ma probabilmente torneranno ad accusarsi in futuro. In conclusione, Francesco Chiofalo ha negato di essere fidanzato, come invece aveva sostenuto Selvaggia.