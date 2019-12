Francesco Chiofalo e Antonella insieme: cosa pensano i genitori di lei

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: cosa pensano i genitori di lei sul ritorno di fiamma

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, dopo la ‘soap opera’ dal sottotitolo ‘Torniamo insieme oppure no’, hanno deciso di darsi una seconda possibilità. In un amen anche sui social è stato di nuovo amore con tanto di dediche zuccherose. Insomma, la schermitrice ci ha pensato a fondo se perdonare o no il personal trainer e alla fine ha deciso per il sì: quindi che romanticismo 4.0 sia. La coppia è così tornata a essere più che felice e a mostrarsi più innamorata che mai. Chi sembra non essere felicissimo della re-union sono invece i genitori di lei. La Fiordelisi stessa ha fatto intendere questo, rispondendo a un fan via social.

Antonella in confidenza con i fan

Antonella e Francesco, si sa, sono sempre assai disponibili con i propri fan. Così, non è raro che aprano alle domande tra le Stories Instagram e rispondano a diverse curiosità sul loro conto. Qualcuno, di recente, ha chiesto alla sportiva che cosa ne pensano i suoi genitori del ritorno di fiamma con Chiofalo. “Passo alla domanda successiva”, la replica della Fiordelisi con tanto di emoticon che ride a crepapelle. Insomma, pare che mamma e papà della schermitrice non siano al settimo cielo per la ri-unione sentimentale. Pazienza: dopotutto si sa che la mamma è sempre la mamma e il papà è sempre il papà… Se ne faranno una ragione…

Francesco Chiofalo: le polemiche non si placano

Nel frattempo non si placano le polemiche su Chiofalo. Sul web sono sempre di più coloro che lo criticano, sostenendo che faccia di tutto per cercare visibilità. Dal canto suo Francesco ha dichiarato che ha addirittura ricevuto delle minacce di morte. Ricordiamo che l’ultima questione per cui è finito nel calderone social ha riguardato le sue labbra. Esatto, le labbra: si sono gonfiate a dismisura per cause ignote ed è finito al pronto soccorso. Naturalmente documentando tutto su Instagram: sia mai che i fan non siano aggiornati.