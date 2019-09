Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena: “Abbiamo pianto”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena assieme: “Abbiamo pianto tutti e due”

Non è ancora finita la soap opera sentimentale tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Poche ore fa i due, dai propri profili social, hanno fatto sapere di essersi rivisti a Salerno, di aver cenato assieme e di essersi entrambi abbandonati al pianto. C’è stato il clamoroso ritorno di fiamma dopo tutto il can can sviluppatosi attorno alla love story? Non ancora. Ma mai dire mai. “Conversazione lunga ed emotivamente molto forte”, ha detto Lenticchio dopo aver visto l’ex. Naturalmente si è professato sempre innamoratissimo della ragazza. Anche lei ha detto la sua, confermando di essere stata a cena con il personal trainer romano.

“Lei non riesce a cancellare la nostra relazione dalla memoria”

“Io e Antonella ci siamo amati in maniera sviscerale (caso mai viscerale, ndr) e per quanto lei adesso odi la nostra relazione non ha il coraggio e non riesce a cancellarla dalla memoria”, confida Francesco, anche se poi parla di una “situazione quasi irrisolvibile”. Tuttavia non si dà per vinto e chiosa: “La speranza è l’ultima a morire”. “Ci ho parlato e sembra che stia male veramente, però non so più che pensare”, dice invece la Fiordelisi che è spuntata su Instagram dopo la cena avuta con l’ex. La ragazza, al momento, continua comunque a dichiararsi single. Il ritorno di fiamma è soltanto rimandato oppure non ‘s’ha da fare’ né ora né mai?

Francesco e Antonella: la soap opera sentimentale avrà ulteriori capitoli oppure è destinata a naufragare definitivamente?

Il patatrac tra Francesco e Antonella è avvenuto dopo che Aurora, ex compagna di Lenticchio, ha confessato di averlo frequentato anche mentre lui si era fidanzato con la Fiordelisi. Si sono poi susseguiti giorni di accuse, botte e risposta, smentite, conferme e quant’altro. La schermitrice inizialmente sembrava voler mettere una pietra bella grossa sulla storia con il personal trainer. Oggi, però, quella pietra pare sia diventata un poco più leggera e potrebbe accadere di tutto. La soap opera sentimentale avrà ulteriori capitoli oppure è destinata a naufragare definitivamente?