Francesco Chiofalo a zero sull’ex Fiordelisi. Replica di Donnamaria

Nella giornata di Ieri, Francesco Chiofalo è stato ospite di Giada Di Miceli nel corso di una puntata di Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. Tra le altre cose, l’ex partecipante di Temptation Island ha chiarito le motivazioni che hanno spinto lui e la compagna, Drusilla Gucci, a non presentarsi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Inoltre, come in molti si aspettavano, Chiofalo poi non ha perso occasione per parlare della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, e fare anche qualche riferimento a Edoardo Donnamaria, anch’egli ex fidanzato della Fiordelisi ed ex gieffino. Non si è fatta però attendere la reazione di quest’ultimo, che ha voluto chiarire con i suoi followers come stanno davvero le cose.

L’assenza a Venezia e le dichiarazioni su Antonella e Donnamaria

“Non sono andato al Festival perché mio padre ha dei problemi di salute e ho preferito non allontanarmi da Roma. Diversi influencer partecipano alla Mostra perché sponsorizzati da brand, ma una paga di tasca sua per poter essere a Venezia e fare la passerella sul tappeto rosso”, ha dichiarato Chiofalo spiegando perché quest’anno ha deciso di rinunciare a sfilare sul famoso red carpet della laguna veneta.

Come tutti sapranno poi, quest’anno alla Mostra ha presenziato anche Antonella Fiordelisi, storica ex fidanzata di Francesco Chiofalo e con la quale “Lenticchio” ha avuto una relazione durata ben tre anni. Nel corso dell’intervista l’influencer è stato nuovamente interpellato sulla fine della storia d’amore tra la Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e in proposito ha dichiarato: “E’ stata una relazione televisiva, come ho già detto in passato. Probabilmente, fuori dal programma lei non avrebbe guardato lui e lui non avrebbe guardato lei. Non credo fossero persone affini.”

“Lui ha lasciato lei? E’ stata Antonella a mettersi nella condizione di farsi lasciare, è una persona insopportabile, al massimo ci vanno a letto, ma chi ce se mette? Adesso lei ha una brutta nomea, è stata bloccata televisivamente dal gruppo Mediaset perché ha fatto la pipì fuori dal vasetto, non ha fatto una bella figura in tv. E’ una persona povera di contenuti. Molti brand che sponsorizza su Instagram, e che sponsorizzo anche io, si sono lamentati di lei” ha poi concluso Chiofalo, rilasciando dichiarazioni piuttosto forti sulla personalità dell’ex fidanzata.

Per concludere, l’ex volto di Temptation Island si è espresso direttamente anche su Edoardo Donnamaria, rivelando di essersi sentito con lui recentemente e aver risposto a una sua domanda: “Donnamaria l’ho sentito, ci siamo detti quattro parole su un commento che lasciai sotto un post, non è un mio nemico. Lui mi ha scritto chiedendomi ‘Pure tu hai avuto questo tipo di situazioni relative alla sovraesposizione mediatica sui social, ecc.?’. Io è Donnamaria siamo in buona. […] Penso che lui è un bravo ragazzo che ha provato a voler bene davvero, poi quando si è reso conto di stare con una che sta con lui solamente per fama e per fare quattro dinamiche se n’è andato, perché essendo un uomo di sani principi non può stare appresso a una così”.

La risposta di Edoardo Donnamaria

Una cosa è certa, l’intervista di Francesco Chiofalo a Giada Di Miceli ha scatenato una vera e propria bufera e, come anticipato, non è tardata ad arrivare la replica di uno dei diretti interessati: Edoardo Donnamaria.

L’ex gieffino, attraverso un post su Twitter, ha smentito categoricamente le dichiarazioni di Chiofalo affermando di non avergli mai rivolto alcuna domanda e soprattutto di non aver mai parlato in quei termini della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. Insomma, un’altra puntata della soap che non accenna a finire.