Francesco Bertoli, infanzia difficile: “Bullizzato dove vivevo”, il racconto

Amici, Francesco Bertoli si racconta in occasione dell’uscita del suo album d’esordio Carpe Diem

Francesco Bertoli si è raccontato in una bella intervista in occasione dell’uscita del suo album d’esordio, Carpe Diem. Di sicuro è un momento da incorniciare per lui, nonostante abbia dovuto lasciare la casetta del Serale di Amici alla prima puntata. Forse sapeva in cuor suo che sarebbe finita così, ma ha assaporato fino all’ultimo minuto nel talent show, anche perché sapeva che era la sua grande occasione. Ha provato a entrare a X Factor, prima con un gruppo e poi come solista, ma è Amici che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e di far conoscere soprattutto la sua musica. E oggi è più felice che mai, in attesa che esca il suo album. Ma Francesco ad Amici 19 ha anche mostrato un lato un po’ più fragile di sé, si è sempre distinto inoltre per la sua educazione e la sua gentilezza.

Francesco Bertoli, il racconto sull’infanzia: “Ero bullizzato nel posto dove vivevo”

Forse perché in passato ha sofferto molto a causa degli altri. Ne parla nel suo brano Buio pesto e a Soundsblog ha raccontato di cosa parla questa canzone. Queste le sue parole: “Una canzone che parla della mia storia, della mia infanzia, della mia prima adolescenza. Quando ero piccolo ho avuto difficoltà. Ero bullizzato nel posto dove vivevo”. Un problema superato col tempo, ma di cui porta ancora i segni: “La mia famiglia non era di quel luogo, la gente era un po’ chiusa come mentalità… Ero molto bullizzato, me la sono portata dietro fino ad adesso, questa cosa. Credo che il bullismo sia sottovalutato. Nella canzone lo dico proprio… le cicatrici rimangono anche quando sei adulto”. Cosa direbbe il Francesco di oggi al Francesco ragazzino? “Sono sempre stato un ragazzino fuori dal gruppo. Mi direi che bene o male quella è la mia natura, la mia condizione. E di andare avanti perché nella vita bisogna trovare poche persone ma buone”, ha detto il giovane di Amici di Maria De Filippi.

Francesco Bertoli dopo Amici: “Tutti vogliono apparire, essere gentili non sempre ripaga”

Oggi è felice e orgoglioso di essere ciò che è: “Credo che in un mondo in cui tutti vogliono apparire, magari essere un po’ gentili, discreti, non sempre ripaga. A volte, magari, il tuo comportamento viene scambiato per debolezza quando, invece, credo sia una scelta e anche trasgressiva, in un mondo dove tutti quanti urlano. Credo semplicemente sia la cosa più giusta da fare”. E la stessa Maria De Filippi si è spesso complimentata con lui per il ragazzo che è.