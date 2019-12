Francesco Bertoli finisce in mutande all’esame ad Amici: “Ah!”

Amici, l’esame di Francesco Bertoli con finale a sorpresa: la Pettinelli lo sprona, lui reagisce

Nel daytime di oggi ad Amici 19 abbiamo visto gli esami di sbarramento, e Francesco Bertoli ha cantato in mutande davanti ai prof! Il cantante sta decisamente avendo una crescita nel talent show di Maria De Filippi, anche perché senza crescita starebbe già a casa. Francesco sta dimostrando di volersi impegnare molto per migliorare come artista, perché i professori vedono in lui poco coraggio e poca convinzione. Inizialmente l’allievo aveva ammesso di avere un muro, ma allo stesso tempo era convinto di volerlo abbattere. Con l’aiuto dei professori, che lo hanno spronato dal primo giorno, ci sta riuscendo. Ne abbiamo avuto una conferma anche nell’esame di sbarramento per salvarsi dall’eliminazione, quella che porterà la classe da 18 a 16 allievi. Anna Pettinelli ha fermato la sua esibizione dopo pochi secondi, pensando che non fosse abbastanza convinto. Lo ha addirittura invitato a esibirsi senza maglia e lui non ci ha pensato su due volte.

Francesco Bertoli in mutande ad Amici: l’esame di sbarramento che non ti aspetti

Tornato in studio per l’esito dell’esame, sempre la Pettinelli gli ha detto: “Il coraggio non possiamo insegnartelo noi. Puoi tornare in sala relax e poi tornare un po’ più convinto”. Francesco non si è lasciato intimorire, anzi ha subito risposto: “Io sono convinto”. L’insegnante però ha insistito: “Vai di là in sala relax un attimo”. Tornato in sala relax, Francesco ha spiegato ai suoi compagni di classe cosa gli avevano appena detto, così loro gli hanno consigliato di togliere anche i pantaloni. Lo hanno trasformato, messo gel nei capelli fatto tatuaggi con il rossetto e si è presentato in mutande davanti alla commissione. O quasi, perché si è avvolto con un’asciugamano. “Ah”, solo questo ha esclamato la Pettinelli vedendolo.

Amici 19, Francesco canta in mutande davanti ai professori e supera l’esame

Francesco, in mutande all’esame di Amici, ha spiegato: “Ho letto il libro che mi ha dato Rudy, l’artista dice di mettersi a n…o, quindi…”. A questo punto, la Pettinelli ha chiesto al cantante se se la sentisse di esibirsi in quel modo e lui ha detto di sì. Il verdetto dei professori? “Diciamo che il coraggio lo hai dimostrato, ma quello che ci interessa è quello che ti permette di venire qui e cantare come si deve. E non mollare, Francesco!”, gli ha detto la Pettinelli dandogli di nuovo la felpa nera. Francesco infatti è stato promosso (è stato eliminato un ballerino).