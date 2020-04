Francesco Bertoli capelli, tinti o naturali? Lui chiarisce, e parla di Maria

Francesco Bertoli, il cantante biondo con gli occhi azzurri della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi

Francesco Bertoli è stato eliminato nella prima puntata del Serale di Amici, ma l’affetto dei fan non è mancato e continua ancora oggi. Il cantante è tra i protagonisti più amati della 19esima edizione del talent show, non a caso è anche tra i più richiesti in questo periodo per fare dirette su Instagram. Tra le tante chiacchierate delle ultime settimane, anche oggi abbiamo scoperto qualcosa di nuovo su Francesco! La chiacchierata di oggi su Instagram è arrivata in occasione dell’uscita dell’album del cantante, ma le domande dei fan hanno fatto sì che venissero fuori ulteriori curiosità! E naturalmente ha parlato anche di Maria De Filippi.

Amici, Francesco Bertoli ha i capelli tinti? Il cantante risponde alla curiosità dei fan

Qualcuno ha avuto questa curiosità: i capelli di Francesco sono tinti oppure è un biondo naturale? Insomma, hanno chiesto se i capelli biondi siano suoi o meno. La risposta del cantante ha spazzato via i dubbi: “No, non sono i miei. Infatti ho la ricrescita”. Bertoli quindi ha confermato di avere i capelli tinti e che in realtà non è così biondo. La combo con gli occhi azzurri piace tantissimo alle fan e dà proprio l’idea del principe azzurro, soprattutto perché Francesco è un ragazzo gentile ed educato come pochi al giorno d’oggi. Comunque abbiamo trovato in rete una foto di Francesco Bertoli prima della tinta e abbiamo scoperto che in realtà ha i capelli castani. La chiacchierata è proseguita tra le canzoni del suo album e l’esperienza ad Amici 19.

Francesco Bertoli di Amici parla di Maria De Filippi: “Ci è stata molto vicino”

Tra le tante persone che ha conosciuto in questo percorso, porterebbe con sé Stash, Anna Pettinelli e ovviamente Giulia Molino, la sua migliore amica. E su Maria De Filippi ha detto: “Maria ci è stata accanto durante questo percorso, è una persona veramente speciale. Quando ci parli ti mette a tuo agio, sembra di parlare con una persona che conosci da sempre. Non lo so, però è una persona che ci è stata molto vicino”.