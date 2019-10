Francesco Arca in lacrime a Verissimo: il video che colpisce l’attore

Verissimo: Francesco Arca piange davanti a Silvia Toffanin

Momento di commozione a Verissimo per Francesco Arca. L’attore lanciato da Uomini e Donne si è emozionato per via di alcuni video realizzati dalla redazione di Silvia Toffanin. Video nei quali è stata ripercorsa la carriera di Arca ma soprattutto la sua vita privata. Che da tempo è serena accanto a Irene Capuano, una vecchia fiamma ritrovata dopo la fine del lungo rapporto con Laura Chiatti. Francesco e Irene hanno due figli – Maria Sole e Brando – e proprio parlare dei piccoli ha emozionato la new entry della terza stagione de L’Isola di Pietro. Nonostante l’intensa carriera – divisa sapientemente tra l’Italia e la Spagna – il 39enne cerca sempre di ritagliare del tempo prezioso con i suoi pargoli.

Le parole di Francesco Arca sui figli Maria Sole e Brando

“Un tempo avevo paura della felicità, mi sembrava una cosa molto passeggera. Da quando ho i figli non ho più paura della felicità. Questo perché con i figli nasce in te un senso di responsabilità troppo forte che ti spinge a non avere più paura. Agisci in maniera diversa. È proprio vero che quando nasce un figlio tu rinasci“, ha spiegato Francesco Arca a Verissimo, dove ha rilasciato anche qualche anticipazione de L’Isola di Pietro 3, in onda ogni venerdì sera su Canale 5.

Francesco Arca e gli insegnamenti ai figli Maria Sole e Brando

“Da bambino sono stato vittima di bullismo e sto insegnando ai miei figli il valore del rispetto e della diversità. Sto insegnando loro a non avere paura del diverso”, ha puntualizzato Francesco Arca a Silvia Toffanin, che si è complimentata con il suo ospite.