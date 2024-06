Francesco Arca si sposa? Leotta lo torchia, lui non cede: confessioni

Francesco Arca si sposa? Ospite al podcast Mamma Dilettante, l’attore ed ex tronista di Uomini e Donne è stato ‘torchiato’ sul tema dalla padrona di casa, Diletta Leotta. Arca, che da più di una decade condivide la vita sentimentale con Irene Capuano (la coppia ha due figli), seppur ha fatto qualche apertura sulla possibilità di convolare a nozze, ha spiegato alla conduttrice che al momento i fiori d’arancio non rientrano nei suoi progetti.

L’attore, quando si è ritrovato a parlare della compagna, ha speso parole di profonda stima nei suoi confronti, arrivando a dire che la Capuano è stata la sua “salvezza”. Quindi ha ricordato che la conosce da da 22 anni, anche se la relazione vera e propria ha preso il decollo da circa un decennio. Prima ci sono stati vari tira e molla. Motivo? “Non ero pronto”, ha riferito Arca. A dargli sicurezze è stato il film di Ferzan Ozpetek, Allacciate le cinture, ha girato nel 2014.

“Ho capito come doversi prendere cura di una persona”, ha rivelato l’attore che, dopo aver recitato in quella pellicola, ha deciso di tornare sui suoi passi, vale a dire da Irene. Da allora la coppia naviga in acque serene e tranquille, senza particolari gelosie. “Nel rispetto reciproco”, ha tenuto a puntualizzare l’ex tronista.

Capitolo nozze. Diletta Leotta ha ricordato all’ospite che lei a breve pronuncerà il fatidico ‘sì, lo voglio’: “Io sto per sposarmi: mi farai cambiare idea?”. Il 44enne ha così replicato: “Non potrei mai farti cambiare idea. Anzi. Io forse mi sposerò in un futuro. Non adesso, non adesso”. Quel che è certo è che, laddove dovesse scegliere di salire all’altare, vorrebbe prima vivere un addio al celibato memorabile, come quello di Una Notte da Leoni.

“Talmente bello, chi non vorrebbe un addio al celibato così!”, ha confidato sorridendo. E ancora: “Non mi sono mai commosso a un matrimonio, neanche a quello di mia sorella. Ero emozionato e felice per lei, ma niente lacrime”. Prima del matrimonio serve fare la proposta. Arca ha confessato alla Leotta che, quando si impegnerà a chiedere la mano di Irene Capuano, lo farà in “in modo intimo e particolare”, senza sbandieramenti social che tanto vanno di moda ai giorni nostri.

Alla fine la Leotta ha tentato di mettere in un angolo l’ospite: “Quindi la proposta di nozze arriverà?”. “Sì, arriverà, non ho detto quando. Arriverà in futuro”. Insomma, per farla breve, Arca non si sposa. Un domani chissà, ma per il momento a Irene non resta che attendere. Nel frattempo la coppia si gode la sua splendida famiglia, coccolando Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, venuto alla luce il 6 aprile 2018.