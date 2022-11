Francesco Arca, operata la fidanzata Irene Capuano: cosa ha avuto

La conferma è arrivata su Instagram quest’oggi: Irene Capuano, ex volto di Uomini e Donne e compagna di Francesco Arca, si è operata nelle scorse ore. L’influencer ha annunciato la notizia con un post pubblicato su Instagram, dove si è mostrata seduta sul letto dell’ospedale (il Villa Salaria Hospital) che l’ha seguita con la mano teneramente poggiata sulla pancia.

Alcuni commentatori avevano pensato che Irene Capuano fosse incinta, ma la realtà dei fatti è ben diversa. La donna, 44enne, ha infatti una condizione clinica molto particolare dovuta al parto dei suoi due bambini e che fino a pochi giorni fa aveva tenuto nascosta ai suoi numerosi follower. Si tratta nel caso specifico della cosiddetta “diastasi dei muscoli retti addominali” un tipo di patologia che colpisce all’incirca il 30% delle donne che hanno partorito.

Il percorso che ha portato Irene Capuano all’operazione non è di certo stato semplice, ma soprattutto è stato molto lungo. Qualche giorno fa su Instagram la compagna di Francesco Arca si era mostrata sui social con il ventre scoperto, commentando così quello che le stava accadendo:

“Finamente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita. Finalmente ho preso coraggio e, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema, vi dico non abbiate paura, affidatevi ad un medico serio, umano e competente come ho fatto io e che possa tranquillizzarvi.”

Irene Capuano (che da Francesco Arca ha avuto due figli, Irene, Maria Sole e Brando, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018) ha poi condiviso via Instagram il racconto di quanto accaduto in sala operatoria. L’operazione è durata in totale 3 ore ma alla fine tutto sembra essere andato nel migliore dei modi. Nell’ambito dell’operazione, tra le altre cose, all’influencer sono anche state eliminate 3 ernie ombelicali.

Ora che il peggio è passato, Irene Capuano dovrà avere ancora a che fare per qualche giorno con piccoli problemini (“I primi giorni non sono una passeggiata c’è bisogno di aiuto in casa” ha dichiarato) ma sembra per l’appunto che l’incubo sia finito. Al suo fianco, d’altra parte, Capuano avrà sempre Arca, che sul suo profilo ha voluto dedicare alla moglie dolci parole di incoraggiamento (“La mia eroina” ha scritto l’attore, condividendo la medesima foto di Irene Capuano in ospedale).

Che cos’è la diastasi addominale post parto

Questa patologia, riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale, è un allargamento e un’eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale. A seconda dell’allontanamento, maggiore o minore, dei due muscoli retto-addominali, questa condizione che avviene di norma dopo aver partorito può provocare dolori addominali o alla schiena e al bacino, gonfiore e difficoltà digestive.